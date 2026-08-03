Tres entrerrianos ganaron con el Quini 6: en Paraná salió un premio de más de $22 millones

El Quini 6 sigue haciendo felices a los apostadores entrerrianos. En el sorteo de este domingo, tres personas ganaron importantes premios en la modalidad Tradicional y en el Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que, en la modalidad Tradicional, un apostador ganó $9.319.728. La jugada se realizó en la Agencia Nº 594 de la ciudad de Concordia.

Mientras que un paranaense y un vecino de San Salvador ganaron $22.785.020 en el Siempre Sale. Las apuestas se hicieron en las Agencia Nº974 de la capital entrerriana y en la Nº294 de San Salvador.

Los otros sorteos

En el Tradicional salieron los números 12 - 29 - 23 - 45 - 00 - 43. El pozo quedó vacante, con más de $ 6.154 millones.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 29-13-18-44-31-01. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.301.770.402.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-19-23-02-25-20. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.124.700.206.

En el Siempre Sale, siguientes números: 29-22-09-27-01-00. Hubo 22 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $22.785.020, entre ellos están los entrerrianos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 869 ganadores y cada uno percibirá $230.149,60.

Sorteo aniversario

Vale recordar que el Quini 6 celebrará su 38° aniversario con un sorteo extraordinario que pondrá en juego un premio de 3 millones de dólares libres de impuestos bajo la modalidad sale o sale. El pozo se pagará en pesos y se podrá apostar hasta el 8 de agosto, ya que el sorteo se realizará el domingo 9.

La propuesta busca convertirse en uno de los sorteos más importantes en la historia del juego y se sumará a los pozos habituales de las distintas modalidades del Quini 6, ofreciendo así una oportunidad inédita para los apostadores de todo el país.

Desde la Lotería de Santa Fe explicaron que el premio será abonado en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto de 2026.

Un premio garantizado que no quedará vacante

A diferencia de otros sorteos, en esta oportunidad el premio extraordinario se entregará indefectiblemente. Si ningún apostador logra acertar los seis números sorteados, el pozo será distribuido entre quienes obtengan la mayor cantidad de aciertos, tal como establece la modalidad "Siempre Sale".

Esto significa que el premio podrá ser cobrado por un único ganador o repartirse entre varios apostadores, dependiendo del resultado que arroje el sorteo.