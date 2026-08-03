Trabajadores de comidas rápidas: cuánto cobrarán en agosto de 2026

Los trabajadores de cadenas de comidas rápidas recibirán durante agosto una asignación no remunerativa equivalente al 3,94%, calculada sobre los salarios básicos correspondientes a julio. La actualización comprende a quienes se encuentran alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000 de la rama Servicios Rápidos.

El incremento forma parte del acuerdo salarial alcanzado para el período comprendido entre julio y noviembre de 2026. Con la aplicación de la suma prevista para agosto, los montos de referencia partirán desde $1.036.316 y podrán alcanzar los $1.936.761, dependiendo de la función desempeñada dentro del establecimiento.

Se trata de valores brutos, por lo que todavía deben contemplarse los descuentos correspondientes. Tampoco incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, horas nocturnas o jornadas extraordinarias, que pueden elevar el ingreso final de cada trabajador.

Cómo quedan los salarios de las comidas rápidas

Según la escala acordada, un empleado principiante tendrá en agosto un salario básico de $1.108.417 y una asignación de $43.672, por lo que alcanzará un total bruto de $1.152.089. En el caso de los aprendices menores de 18 años, el monto será de $1.036.316.

Para la categoría Empleado A, el ingreso llegará a $1.221.626, mientras que un Empleado B percibirá $1.272.151. Los trabajadores que se desempeñen como cajeros tendrán una remuneración de referencia de $1.345.386 y quienes cumplan tareas como dependientes de mostrador alcanzarán los $1.295.244.

Las categorías de conducción también tendrán una actualización. Un Líder A cobrará $1.449.205, mientras que para un Líder B el monto será de $1.683.687. En tanto, los encargados de los locales tendrán un ingreso bruto de $1.727.003 durante agosto.

Adicionales que pueden modificar el ingreso

Los trabajadores de comidas rápidas que cumplan con la asistencia completa podrán sumar un adicional equivalente al 14% de la remuneración nominal bruta. También continúa vigente el reconocimiento por antigüedad, que representa un 1% por cada año trabajado y comienza a abonarse desde el segundo año.

Para quienes desarrollen tareas entre las 21 y las 6, la escala establece un adicional nocturno por cada hora trabajada en esa franja. Las asignaciones pactadas también serán consideradas para calcular vacaciones, horas extras y otros conceptos laborales.

El esquema salarial continuará actualizándose durante los próximos meses. En septiembre, la asignación no remunerativa llegará al 5,7%, mientras que en octubre ascenderá al 7,4%. Finalmente, en noviembre, los aumentos acumulados serán incorporados a una nueva escala de salarios básicos para los trabajadores de cadenas de comidas rápidas.