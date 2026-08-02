Proponen declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Ema Noir, líder de Ke Personajes

El cantante Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, podría ser declarado Ciudadano Ilustre de Entre Ríos si prospera el proyecto de ley impulsado por el senador provincial Martín Oliva, representante del departamento Uruguay por el bloque Más para Entre Ríos.

La iniciativa será debatida este martes desde las 11 en la Comisión de Legislación General del Senado y propone distinguir al artista nacido en Concepción del Uruguay por su trayectoria musical y por convertirse en uno de los principales referentes de la música popular argentina.

Martín Oliva destacó el esfuerzo y las raíces del artista

En los fundamentos del proyecto, el senador por el departamento Uruguay pone en valor "el esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad y la profunda identidad con el terruño" que caracterizan el recorrido de Emanuel Noir.

Además, recuerda los orígenes humildes del cantante, los trabajos que realizó junto a su familia antes de alcanzar la fama y el hecho de que siempre haya reivindicado públicamente sus raíces entrerrianas como parte de su identidad.

Para el legislador, la historia del músico constituye un ejemplo de superación para muchos jóvenes y demuestra que "el origen no es un destino inexorable ni una condena perpetua".

De Concepción del Uruguay a los escenarios internacionales

Ke Personajes nació el 17 de diciembre de 2016 en Concepción del Uruguay y está integrado por Emanuel Noir, Sebastián Boffelli, Juan Emanuel Álvarez, Joel Brem y Enzo Martínez.

En pocos años, la banda se convirtió en uno de los fenómenos musicales más importantes del país y logró expandir su carrera a distintos escenarios de América

Latina y Europa.

Entre los hitos destacados figura su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, consolidando su proyección internacional.

Un reconocimiento que ya recibió en su ciudad

El proyecto también recuerda que, en noviembre de 2023, el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay distinguió a Ke Personajes como "uruguayenses destacados de la cultura y embajadores de la música popular".