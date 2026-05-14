Emanuel Noir lanzó el primer disco de estudio de Ke Personajes: “Cuando uno siente profundo, avanza rápido”

La cuenta regresiva terminó para Ke Personajes. Luego de años de crecimiento sostenido, millones de reproducciones y escenarios internacionales, la banda liderada por el entrerriano Emanuel Noir presentó oficialmente Corazón ausente, su primer disco de estudio, un trabajo que llega como síntesis de una etapa de consolidación artística y expansión musical.

En la previa del lanzamiento, Noir reconoció la intensidad emocional que atraviesa el grupo en estas horas decisivas. “Cuando uno siente profundo, avanza rápido”, expresó sobre el proceso creativo del álbum, que según explicó encontró rápidamente su identidad y terminó convirtiéndose en una obra muy representativa del presente de la banda.

El cantante aseguró que el disco también refleja una apertura musical más amplia y una búsqueda que va más allá de la cumbia tradicional. Esa evolución aparece vinculada al crecimiento internacional del grupo, que logró conectar con públicos de distintos países y culturas. “La música es un cordón umbilical entre razas, especies e idiomas”, reflexionó en eldestape.

Un disco atravesado por nuevas búsquedas musicales

Aunque hoy el nombre de Ke Personajes está inevitablemente asociado al fenómeno de la cumbia argentina, Emanuel Noir admite que atraviesa una etapa de exploración artística más diversa. En ese camino, contó que comenzó a incorporar la música clásica a su rutina diaria como una forma de combatir la ansiedad y encontrar calma en medio de la exposición constante.

“Me ducho escuchando música clásica, voy al gimnasio escuchando esa música también. Así como un psicópata afilando cuchillos”, bromeó entre risas, dejando ver una faceta más íntima y personal.

El álbum también incluye colaboraciones con artistas de fuerte proyección internacional, entre ellos Santa Fe Klan, Los Ángeles Azules y J Balvin. Para Noir, estos encuentros representan mucho más que una estrategia comercial.

“Me pone muy feliz saber que estoy a la altura y que mi búsqueda está siendo bien guiada”, sostuvo el cantante, quien además explicó que siente estas colaboraciones como un reconocimiento de colegas a los que admira profundamente.

El descanso que cambió la rutina de la banda

El lanzamiento de Corazón ausente llega además después de una pausa inédita para la banda. Tras casi diez años de actividad constante, giras y escenarios sin interrupción, los músicos atravesaron un descanso de un mes y medio lejos de los shows.

- YouTubeKe Personajes - Corazón Ausente

“Para mí estar un mes y medio en mi casa todos los días fue un montón”, admitió Noir entre risas. Sin embargo, lejos de significar un alejamiento de la música, ese tiempo terminó reforzando el vínculo emocional que mantiene con el escenario y el contacto directo con el público.

El cantante describió esa sensación como una necesidad casi física. Según explicó, los recitales funcionan para él como una “dosis de néctar”, una energía difícil de reemplazar fuera del vivo.

Una nueva gira y canciones que todavía no sonaron

Con el lanzamiento ya concretado, Ke Personajes se prepara ahora para iniciar una nueva gira nacional e internacional que acompañará la presentación oficial del disco.

La expectativa dentro de la banda es alta, especialmente porque muchas de las canciones aún no fueron interpretadas completas frente al público. Para Noir, ese reencuentro con la gente representa uno de los momentos más esperados de esta nueva etapa.

En medio del vértigo de la popularidad y la exposición, el líder de Ke Personajes atraviesa un momento de madurez artística y personal que encuentra en Corazón ausente una síntesis clara: un disco que combina sensibilidad, crecimiento y la intención de seguir expandiendo los límites musicales de una de las bandas argentinas más populares del momento.