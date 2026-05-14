El dólar oficial se mantuvo estable a $1415 este jueves

Según se informó, en el segmento minorista, el dólar se mantuvo a $1.415 para la venta en Banco Nación. Los dólares financieros también operan con tenues mermas. El MEP se ubica cerca de $1.421 y el blue cotizó a $1.415.
El dólar oficial borró subas de inicios de jornada y volvió debajo de los $1.400, por octava rueda consecutiva, en medio de una abundante oferta privada de divisas. Este jueves se conoce el dato de inflación de abril, que determinará el techo de la banda del mes próximo.
En el segmento mayorista —referencia del mercado— el tipo de cambio retrocedió $1 hasta los $1.391 para la venta. Así, la cotización permaneció lejos del tope superior del esquema de bandas cambiarias fijado por el Banco Central, actualmente en $1.729,14, con una brecha del 24,3%.
Según se informó, en el segmento minorista, el dólar se mantuvo a $1.415 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron una tendencia bajista. El mercado proyecta un tipo de cambio mayorista de $1.401,5 para fines de mayo y de $1.617 hacia diciembre, lo cual implicaría subas del 0,8% y del 16,2%, respectivamente.
Los dólares financieros también operan con tenues mermas. El MEP se ubica cerca de $1.421, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1.481,39. En tanto, el dólar blue se mantiene a $1.415 para la venta en el mercado informal.
El BCRA sigue comprando dólares
Mientras tanto, el Banco Central continúa aprovechando el flujo estacional de divisas para reforzar reservas. El miércoles la autoridad monetaria compró u$s70millones en el mercado oficial y ya acumula un saldo positivo de u$s536 millones en mayo. En lo que va del año, las compras netas superan los u$s7.600 millones.
Las reservas internacionales brutas alcanzaron los u$s46.185 millones. Desde Wise Capital señalaron que el mercado sigue especialmente atento a la capacidad del BCRA para retener esos dólares en un contexto de fuerte liquidación exportadora.
El esquema cambiario actual también le otorga margen de maniobra al Gobierno: la distancia entre el dólar oficial y el techo de la banda cambiaria se mantiene en niveles elevados y reduce la necesidad de intervenciones defensivas en el corto plazo.