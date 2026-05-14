Club Argentino Juniors realizará un gran bingo solidario y festejo aniversario

REDACCIÓN ELONCE
Actualmente, el club avanza con una importante obra de cerramiento y colocación del tinglado en el playón deportivo donde funciona la cancha de básquet. Según detallaron a Elonce, el proyecto se viene financiando gracias a distintos eventos y acciones solidarias realizadas durante el año.
El Club Argentino Juniors se prepara para vivir un mes especial con importantes actividades solidarias y celebraciones por sus 84 años de vida institucional. El presidente, Oscar Romero, destacó el crecimiento del club, el avance de las obras y convocó a la comunidad a participar de los eventos organizados para recaudar fondos.
Actualmente, el club avanza con una importante obra de cerramiento y colocación del tinglado en el playón deportivo donde funciona la cancha de básquet. Según detalló a Elonce, el proyecto se viene financiando gracias a distintos eventos y acciones solidarias realizadas durante el año.
“Estamos trabajando y para eso son dichos eventos que venimos armando, tanto a principio de año, como a fin de año con el bono. Con eso pudimos hacer las compras de las chapas. No es solamente la chapa el tema, sino todo lo que conlleva la estructura, perfiles y todo”, explicó.
En ese marco, anunciaron la realización de la segunda edición del bingo solidario del Club Argentino Juniors, que tendrá lugar el próximo domingo 17 desde las 15 horas. “La primera edición nos sorprendió por la cantidad de gente. Estamos muy agradecidos y queremos mostrar un poquito que lo recaudado es para dicha obra”, señaló.
Sobre la organización del evento, comentaron que ya trabajan en los últimos detalles, premios y venta de entradas, con la expectativa de superar la convocatoria anterior. “Estamos preparando los premios, tratando de vender las entradas, haciendo mucha publicidad, armándonos para esperar mucha más gente que el primer bingo que hicimos”, indicó.
La entrada anticipada tendrá un valor de 1000 pesos e incluirá un cartón. Además, quienes ingresen participarán de una jugada especial. Dentro del salón, los cartones adicionales costarán 500 pesos. Uno de los atractivos principales será el pozo acumulado de 150.000 pesos.
Consultado sobre el destino de lo recaudado, el presidente fue claro: “Es para seguir pagando la mano de obra porque llegamos a un 70% aproximadamente con el tinglado. Gracias a Dios lo vamos a cerrar completo al playón deportivo, donde está la cancha de básquet”.
Y agregó: “Nos queda un 30% de para cubrir y hacer todo lo que es la estructura. Seguiremos trabajando para que, si Dios quiere, se pueda llegar adelante con esa obra”.
Además del bingo, el club ya organiza los festejos por su 84° aniversario, que se celebrará el próximo 25 de mayo con un gran almuerzo show. “Decidimos realizar un evento a las 12 del mediodía, con la actuación del Vikingo Correa y va a haber asado a la estaca, entrada, empanadas, tortas y servicio de cantina”, adelantó. La tarjeta tendrá un valor de 25.000 pesos y será con 300 cupos limitados.
El encuentro se realizará en el salón de la sede social, frente al club, en un espacio climatizado y con todas las comodidades. Respecto a la venta de tarjetas, informó que habrá tiempo hasta el jueves previo al evento debido a la organización gastronómica. Elonce.com