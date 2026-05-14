Daños contra colectivos: San José investiga cada caso, pero se dificulta la identificación de los vándalos

La empresa de transporte San José S.A. manifestó su preocupación por el incremento de hechos vandálicos contra unidades del servicio urbano en Paraná. Desde la firma señalaron a Elonce que los ataques comenzaron en diciembre cuando iniciaron los recorridos de los nuevos colectivos, aunque la situación “se incrementó fuertemente” durante marzo, abril y mayo.

El gerente de la empresa, Hugo Ruiz, confirmó que hubo roturas de vidrios, daños en neumáticos y ataques reiterados en inmediaciones de la sede de la compañía.

Ruiz explicó que los ataques se concentran principalmente en la parte trasera de las unidades y que, hasta el momento, no lograron identificar a los autores de los hechos de vandalismo. “No hemos tenido la suerte de poder detectar una persona”, sostuvo.

Daños reiterados y preocupación

El empresario indicó a Elonce que en las últimas semanas se registraron numerosos episodios mientras los colectivos regresaban a la empresa luego de completar sus recorridos diarios. “Cuando venían a la guarda después de terminar su jornada, cercano a la empresa, teníamos todos estos vandalismos”, afirmó.

Además, precisó que se trabaja de manera coordinada con la Policía y el Municipio para investigar cada hecho vandálico. Según detalló, cuando ocurre un ataque se activa inmediatamente un protocolo mediante llamados al 911 y revisión de cámaras de seguridad de la zona.

“Por cada caso se trata de revisar con las cámaras que existen en la zona. La Policía se ocupa inmediatamente de custodiar el sector”, explicó Ruiz.

El gerente destacó que, pese a los daños materiales, hasta el momento no hubo choferes ni pasajeros lesionados. Sin embargo, reconoció que en uno de los episodios un usuario resultó afectado de manera leve.

Reparaciones y funcionamiento del servicio

En relación con las consecuencias económicas, Ruiz indicó que la empresa intenta reponer rápidamente los vidrios dañados, aunque admitió que la gran cantidad de roturas generó dificultades con el stock disponible.

Explicó además que las unidades no pueden volver inmediatamente a circulación tras el reemplazo de los cristales debido al tiempo de secado que requiere el pegado especial utilizado en los colectivos. “Tiene un secado de por lo menos 12 horas”, señaló.

Empresa San José denunció fuerte aumento de hechos vandálicos contra colectivos urbanos

Actualmente, el sistema funciona con 67 unidades en circulación durante los fines de semana y, según el empresario, el servicio mantiene un nivel de cumplimiento del 100% respecto de lo programado.

Respecto del corte de boleto, Ruiz comunicó que, este mes, “pasó a 590.000”, pero la firma necesita que esa cifra se incremente. Y confirmó, además, que aún no impactó la suba del precio del pasaje del servicio urbano.

Ruiz también confirmó que continúan las evaluaciones junto al Municipio para optimizar recorridos y mejorar la carga de pasajeros. “Se sigue analizando cómo optimizar el servicio para que sea lo más acorde a lo que necesita el pasajero”, afirmó.

En tanto, cabe recordar que Transporte San José S.A. presentó un descargo en el que manifestó su “profunda preocupación” por el incremento de hechos vandálicos contra unidades del servicio urbano de transporte de pasajeros; fue este miércoles ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, en el marco del conflicto laboral vinculado a la reincorporación de los choferes despedidos por la ex Buses Paraná.

La firma mencionó daños reiterados en colectivos, la aparición de “miguelitos” en la vía pública y un intento de incendio de una unidad ocurrido recientemente durante la madrugada. “Entendemos que ninguna situación puede derivar ni justificar hechos de violencia”, sostuvo la empresa en su presentación ante las autoridades laborales.

Asimismo, la compañía hizo referencia al conflicto surgido tras el cambio de prestataria del servicio urbano en Paraná y señaló que existe un grupo reducido de trabajadores de la anterior concesionaria que reclama derechos laborales.

La empresa también expresó preocupación por una carpa instalada frente a su sede y por una convocatoria prevista para el jueves 14 de mayo a las 3 de la madrugada.

“Las eventuales obligaciones incumplidas en material salarial o indemnizatoria corresponderían, en todo caso, a la anterior prestataria”, apuntaron desde San José S.A.

Asimismo, la empresa solicitó "que se adopten medidas que resulten conducentes para preservar la paz social, garantizar la seguridad de las unidades y de las personas, y asegurar la continuidad regular del servicio público”.