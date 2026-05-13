Narcomenudeo en Paraná: allanaron por cuarta vez una vivienda en calles Pringles y Sudamérica

REDACCIÓN ELONCE
Un operativo por narcomenudeo en Paraná se realizó este miércoles en calles Juan Pringles y Sudamérica. La policía irrumpió por cuarta vez en una vivienda fortificada investigada por presunta comercialización de drogas.
El operativo por narcomenudeo en Paraná movilizó este miércoles a personal de Drogas Peligrosas y a la Compañía de Operaciones Especiales (COE) en una vivienda ubicada en la intersección de calles Juan Pringles y Sudamérica, en jurisdicción de comisaría cuarta. El procedimiento fue ordenado por la Justicia en el marco de una investigación que llevaba aproximadamente un mes y que apuntaba a una presunta venta de estupefacientes en el lugar.
El allanamiento estuvo supervisado por el fiscal Santiago Alfieri y autorizado por el juez de Garantías Mariano Budasoff. En el lugar trabajaron efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos con apoyo táctico del COE debido a las características de la vivienda, descrita como una construcción “fortificada”.
El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, brindó a Elonce detalles del procedimiento y explicó: “El legajo se inició hace un mes”.
Una vivienda fortificada y antecedentes previos
Durante la entrevista, González remarcó que no era la primera vez que las fuerzas de seguridad intervenían en el lugar. “Es la cuarta vez que estamos presentes en este lugar. Inclusive, ya en años anteriores”, sostuvo el funcionario policial.
El jefe de la fuerza también describió las dificultades que encontraron los efectivos para ingresar a la propiedad. “Una vivienda que está fortificada, que es una especie de búnker”, señaló. Y agregó: “Había una serie de rejas, un montón de cosas que impedían el accionar policial, pero la Compañía de Operaciones Especiales pudo sortear todos esos impedimentos y fue neutralizado sin ningún inconveniente hacia el personal ni a las personas que estaban dentro del domicilio”.
En medio del despliegue policial, una persona fue demorada por entorpecer el procedimiento. “No tenemos todavía los resultados porque está en plena ejecución”, indicó González mientras continuaba el operativo.
Sospechas de venta de cocaína y marihuana
El director de Drogas Peligrosas, Claudio Passadore, cuyo equipo encabezó el allanamiento, destacó el trabajo coordinado con el COE y confirmó que la investigación apuntaba a la posible comercialización de estupefacientes. “Esperemos encontrar lo que venimos a encontrar. En un principio puede ser cocaína o marihuana”, expresó.
Además, explicó que al momento de las primeras diligencias había cinco personas dentro de la vivienda: “Tres mayores y dos menores”. También aclaró que el procedimiento seguía en desarrollo y que todavía no podían brindar detalles sobre elementos secuestrados o eventuales imputaciones.
“Está presente el fiscal Alfieri, que está garantizando todo el proceso. Una vez que finalicemos vamos a tener el resultado y las medidas con las personas que estaban en el interior”, agregó el funcionario policial.
La investigación continúa en desarrollo
Por su parte, el subdirector Pablo Preisz Casas evitó confirmar posibles órdenes de detención y remarcó que aún era prematuro adelantar medidas judiciales. “Finalizado el procedimiento y acorde a los resultados de la medida, se dispondrán seguramente alguna serie de medidas”, explicó.