La Unión Europea busca prohibir las "terapias de conversión" para personas LGTBQ+

Fue tras una petición de un millón de ciudadanos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las "prácticas de conversión no tienen cabida en nuestra Unión". Actualmente, solo 10 de los 27 países del bloque las consideran ilegales.
UE busca prohibir las "terapias de conversión" para personas LGTBQ+. La Comisión Europea anunció el miércoles su intención de instar a todos los países de la Unión Europea a prohibir la denominada "terapia de conversión" dirigida a personas homosexuales, en el marco de una campaña pública que busca erradicar esta práctica y a pocos días del festival anual Brussels Pride, que celebra a la comunidad LGTBQ+.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las "prácticas de conversión no tienen cabida en nuestra Unión". Desde su llegada al cargo en 2019, el organismo ha prometido fortalecer la protección de los ciudadanos LGTBQ+.
De acuerdo con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, en 2024 se reveló que uno de cada cuatro ciudadanos LGTBQ+ encuestados había sido sometido a esta práctica, que carece de respaldo científico y busca cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Los reportes sobre esta práctica fueron más prevalentes en Grecia, Chipre, República Checa, Estonia y Eslovaquia.
La iniciativa de la Comisión se ha visto impulsada por una petición firmada por más de un millón de ciudadanos de la UE, que exige una prohibición legal vinculante de las prácticas de conversión dirigidas a la población LGTBQ+ en el bloque europeo.
Hasta el momento, solo 10 de los 27 países de la UE han implementado prohibiciones totales o parciales sobre la terapia de conversión, según lo informado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales - Europa.
Malta fue el primer país de la UE en prohibir en 2016 cualquier intento de cambiar la orientación sexual de las personas homosexuales. Desde entonces, Francia ha seguido su ejemplo, estableciendo penas de prisión y multas para quienes utilicen esta práctica con el objetivo de modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGTBQ+.
La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, expresó que "las prácticas de conversión se basan en una mentira, la mentira de que las personas LGTBQ+ necesitan ser ‘arregladas’, de que hay algo malo en quienes son. No se puede torturar para borrar la identidad de una persona, y tampoco se puede eliminar por ley. Sin embargo, estas prácticas continúan, lamentablemente".
Se prevé que decenas de miles de personas participen el sábado en Bruselas, donde la ciudad celebrará su desfile anual número 30 en favor de los derechos y la cultura LGTBQ+.