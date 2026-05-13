Retroceso salarial en Entre Ríos: el informe de CIPSER alerta sobre una pérdida de 10 sueldos docentes

El retroceso salarial en Entre Ríos volvió a instalarse en el centro del debate público tras la difusión de un informe elaborado por el Centro de Investigación Social y Política (CIPSER). En el programa “GPS”, emitido por Elonce, el docente e investigador Víctor Hutt expuso cifras alarmantes sobre la pérdida del poder adquisitivo y el impacto que atraviesa el sistema educativo provincial.

El retroceso salarial en Entre Ríos afecta de manera directa a miles de docentes que, según el informe presentado por CIPSER, sufrieron una pérdida del 34% del poder adquisitivo desde 2023 hasta marzo de este año. Durante su participación en el programa “GPS”, Víctor Hutt sostuvo que el deterioro económico “simplemente refleja lo que están padeciendo los docentes de Entre Ríos”.

El investigador explicó que el análisis se realizó sobre datos oficiales y detalló que la caída acumulada representa el equivalente a “10 meses perdidos” de salario durante los últimos 28 o 29 meses de gestión. “La pérdida acumulada en pesos equivale a 10 meses de sueldo”, afirmó, al tiempo que relacionó esa situación con el crecimiento del endeudamiento en las familias docentes.

Víctor Hutt. Foto: Elonce.

Además, señaló que el impacto económico ya se traduce en consecuencias visibles dentro del sistema educativo. “Muchos docentes tienen que buscarse otro trabajo para sostener su vocación o se están yendo del sistema educativo”, remarcó Hutt durante la entrevista televisiva.

La discusión salarial y las críticas al Gobierno

En otro tramo de la entrevista, Víctor Hutt cuestionó las afirmaciones oficiales respecto de que las paritarias docentes se cierran por encima de la inflación. “Tengo que decir sencillamente que es mentira”, expresó de manera contundente.

Según detalló, el último acuerdo salarial otorgó un incremento del 3,5% luego de cinco meses de salarios congelados, mientras que la inflación acumulada rondaría el 15%. “Ahí perdimos 12% contra la inflación y lo mismo ha sucedido en años anteriores”, indicó.

También recordó que durante el actual contexto económico los salarios docentes llegaron a ubicarse en niveles críticos respecto de la canasta básica. “Hoy nos encontramos en el 52% de la canasta básica, es decir, en la mitad, pero hemos tocado fondo del 41% con este gobierno”, sostuvo.

El informe elaborado por CIPSER también advierte sobre el efecto estructural que esta situación genera en la educación pública. Para Hutt, la pérdida salarial no sólo perjudica la vida cotidiana de los trabajadores, sino que además amenaza el funcionamiento de las escuelas.

“Si la escuela pública entrerriana se queda sin docentes, se destruye la escuela”, manifestó. Y agregó: “Nunca hubo un acuerdo entre los entrerrianos de que íbamos a cerrar la escuela”.

Foto: Elonce.

Recortes, endeudamiento y preocupación hacia fin de año

Durante la entrevista en “GPS”, el docente también se refirió a otras problemáticas vinculadas al presupuesto educativo. En ese sentido, aseguró que existen dificultades para el mantenimiento escolar y denunció recortes en distintos niveles del sistema.

“No hay recursos para el mantenimiento de escuelas, sostenimiento de escuelas, construcción de nuevas escuelas”, afirmó. Asimismo, cuestionó el cierre de cursos y cargos docentes en distintas instituciones educativas de la provincia.

Respecto del endeudamiento, Hutt hizo referencia al anuncio del gobierno provincial sobre líneas de créditos para docentes y consideró que esa medida no resuelve el problema de fondo. “No queremos créditos blandos para salir del endeudamiento. Queremos un sueldo para poder afrontar esas deudas”, expresó.

Finalmente, el investigador mostró preocupación por la falta de respuestas en la negociación salarial y advirtió sobre el panorama hacia los próximos meses. “No me quiero ni imaginar hacer una proyección a noviembre o diciembre, porque si hoy es desesperante la situación, a este ritmo no sé qué va a pasar”, concluyó.