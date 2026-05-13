Desde SADOP advirtieron que el aumento del 3,5% decretado por la Provincia es “insuficiente”

Desde SADOP manifestaron preocupación y malestar después de que el Gobierno provincial confirmara que liquidará por decreto el aumento salarial del 3,5% ofrecido en la última audiencia paritaria docente.

La medida fue comunicada tras la reunión realizada este martes y, según explicó el Ejecutivo, responde al cierre administrativo del proceso de liquidación de haberes correspondiente a mayo. Sin embargo, desde el gremio docente privado advirtieron que la decisión interrumpió nuevamente la discusión salarial.

La secretaria general de SADOP, Alejandra Frank, sostuvo que el sindicato esperaba una nueva convocatoria formal para continuar las conversaciones con el Gobierno provincial. “Recibimos por mail una notificación de la Secretaría de Trabajo Provincial donde se comunicaba que el aumento iba a ser otorgado mediante decreto”, explicó a Elonce.

Críticas al cierre de la negociación salarial

Frank remarcó que el espacio paritario representa una herramienta fundamental para trasladar las necesidades del sector docente y cuestionó que no existan nuevas reuniones previstas en el corto plazo.

“Para nosotros el espacio paritario es muy importante para poder dialogar con el Gobierno y llevar las demandas de nuestros compañeros. Si ese espacio no existe, nos priva de esa posibilidad de mantener un canal abierto de comunicación y diálogo”, expresó la dirigente sindical.

Secretaria general de SADOP, Alejandra Frank.

Desde SADOP señalaron además que el porcentaje otorgado por decreto no alcanza a cubrir el deterioro salarial acumulado frente a la inflación y remarcaron que el reclamo por una recomposición continúa vigente.

“El incremento está lejos de las expectativas”

La secretaria general del gremio sostuvo que el impacto real del aumento resulta muy bajo al trasladarlo al salario mensual de los trabajadores docentes.

“El número refleja un monto muy insignificante. Si llevamos ese 3,5% a números concretos, supera apenas los 20.000 pesos. Está muy lejos de lo que nuestros compañeros están necesitando”, afirmó Frank durante la entrevista.

La representante sindical también advirtió que el salario inicial docente en Entre Ríos perdió competitividad respecto de otras provincias y aseguró que la situación económica genera cada vez más dificultades dentro del sector educativo privado.

“Estamos viendo docentes que tienen que circular de una escuela a otra para intentar alcanzar un salario digno. Muchas compañeras, jefas de hogar, hoy necesitan realizar otras actividades para poder llegar a fin de mes”, indicó.

La postura del gremio frente a posibles medidas

Frank confirmó que, pese al malestar existente, desde SADOP no impulsarán medidas de fuerza directas debido al marco normativo vigente para los trabajadores de la educación privada.

“Hoy tenemos vigente el régimen de servicio esencial y debemos garantizar el 75% de atención a los alumnos. Llevar adelante medidas de fuerza podría poner en riesgo el puesto laboral de nuestros compañeros”, explicó a Elonce.

No obstante, aclaró que el sindicato continuará acompañando el reclamo general de los gremios docentes y estatales mientras esperan que el Gobierno provincial retome la convocatoria a la mesa paritaria para continuar negociando salarios.