Empleados de Paraná del Banco Hipotecario realizaron paro y asamblea por despidos

Trabajadores del Banco Hipotecario realizaron este miércoles un paro y asamblea en Paraná en el marco de una medida nacional impulsada por La Bancaria, en rechazo al cierre de dependencias y despidos registrados en distintas entidades financieras del país.

La protesta afectó la atención al público durante las últimas tres horas de actividad en la sucursal local del banco. “La Bancaria dispuso un paro a nivel nacional del Banco Central y el Banco Hipotecario”, explicó a Elonce el secretario general de La Bancaria en Paraná, Ricardo Palma.

Según indicó, la medida fue adoptada “en repudio por los hechos acontecidos”, en referencia al cierre de tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina y a despidos registrados en sucursales del Banco Hipotecario en la provincia de Buenos Aires.

Reclamo por cierres y despidos

El dirigente sindical sostuvo que en Paraná ya dejó de funcionar la oficina del Tesoro Regional del Banco Central y advirtió sobre el clima de preocupación que atraviesa el sector bancario. “Hay mucha inquietud, mucho miedo y mucho temor entre los compañeros”, expresó a Elonce.

Banco Hipotecario en Paraná (foto Elonce)

Además, aclaró que la medida afectó únicamente al Banco Hipotecario y no al resto de las entidades financieras de la ciudad. “La gente por ahí escucha paro bancario y cree que son todos los bancos, pero acá en Paraná es solamente el Banco Hipotecario”, señaló.

Durante la jornada, las puertas de la sucursal permanecieron cerradas mientras se desarrollaba la asamblea de trabajadores. Los empleados explicaban a los clientes los motivos de la protesta y el rechazo a las políticas de cierre de sucursales y reducción de personal.

Incertidumbre en el sector bancario

Palma también mencionó situaciones similares en otras entidades financieras del país. Indicó que el Santander cerró sucursales en Buenos Aires y que Banco Entre Ríos cerró dependencias en Rosario, además de implementar retiros voluntarios en sucursales de Santa Fe.

“Por ahora en Entre Ríos no hubo despidos, pero estamos con mucha incertidumbre”, afirmó el representante sindical. También sostuvo que, si continúan los cierres y despidos, podrían profundizarse las medidas gremiales a nivel nacional.

“Esperamos que las autoridades busquen una conversación con La Bancaria nacional para tratar de resolver esta situación”, concluyó.