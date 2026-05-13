Empleados de avícola Granja Tres Arroyos paralizaron la faena por salarios adeudados

Trabajadores endurecieron las medidas de fuerza en la planta de Concepción del Uruguay ante la falta de pago completo de haberes. También surgió preocupación por una posible deuda vinculada al suministro eléctrico.
El conflicto laboral en la avícola Granja Tres Arroyos sumó nuevos episodios de tensión en la planta La China ubicada en Concepción del Uruguay, donde los trabajadores profundizaron las medidas de fuerza ante la falta de pago completo de salarios.
Según publicó La Pirámide, durante la jornada los operarios endurecieron la modalidad de protesta y actualmente realizan apenas 30 minutos de trabajo por cada dos horas de paro dentro del establecimiento.
El reclamo se originó luego de que los empleados denunciaran haber percibido solamente el 20% de la quincena que debía completarse el pasado lunes, sin precisiones oficiales respecto de cuándo se abonará el resto de los haberes.
Uno de ellos declaró a Infobae que, en la mañana de ayer, se bloqueó la entrada y salida de camiones, dejando la planta absolutamente inactiva. “Está todo frenado”, dijo. La paralización total de la actividad en una de las plantas más grandes del grupo avícola se produce en un contexto marcado por atrasos salariales y una deuda financiera con cheques rechazados que, según registros oficiales, superan los 35.0000 millones de pesos.
Preocupación por una posible deuda eléctrica
En medio del conflicto, también creció la inquietud dentro de la planta por una posible deuda relacionada con el suministro eléctrico.
De acuerdo a la información conocida, este miércoles habría arribado al lugar una cuadrilla de ENERSA para analizar la situación y buscar alternativas que permitan evitar mayores inconvenientes en el funcionamiento del establecimiento.
Fuentes vinculadas al conflicto señalaron que “se hace más agresiva la medida, ahora son dos horas parados”, reflejando el clima de incertidumbre y preocupación que atraviesan los trabajadores.
Audiencia con la Secretaría de Trabajo
En paralelo, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación confirmó que participará de una audiencia junto a representantes de la empresa ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Desde el gremio indicaron que el objetivo será defender las fuentes laborales y analizar la situación de Planta La China, uno de los principales complejos productivos de la firma en la región.
Además, remarcaron que mantendrán informados a los trabajadores y a la comunidad sobre el avance de las negociaciones, en un contexto de creciente preocupación por el impacto económico y social que la crisis de la empresa podría generar en la ciudad y zonas cercanas.
Sobre el conflicto laboral
La magnitud del deterioro financiero que enfrenta la planta de faena de aves Wade S.A. (ex Cresta Roja y actualmente propiedad del grupo Granja Tres Arroyos), queda reflejada en los registros del Banco Central de la República Argentina, donde figura una deuda de $6.026.096.656 producto de 615 cheques rechazados por falta de fondos. El grupo controlador, Granja Tres Arroyos, tampoco escapa a esta situación, ya que acumula una deuda total en cheques de $29.333.390.645, correspondiente a 1.813 documentos impagos, según datos consignados por el mismo organismo.
El conflicto laboral que atraviesa el grupo que supo ser el mayor procesador de pollos de la Argentina tiene un largo precedente y, en el último tiempo, estuvo marcado por la aplicación de medidas de ajuste. Entre ellas, se acordó con sindicatos y trabajadores la reducción de jornadas, suspensión de empleados y pagos en cuotas.
En la planta de Concepción del Uruguay, donde trabajan aproximadamente 1.000 empleados, se implementó un esquema de cuatro días de trabajo semanales, dejando los lunes sin faena y remunerados al 65% del salario. Esto se acordó tras una negociación entre la empresa, los sindicatos y la autoridad laboral, con el compromiso de evitar despidos y saldar los sueldos adeudados de marzo. Una medida aún más restrictiva se aplica en la planta de La Lonja, donde se limita la actividad a tres días semanales y se abona el 50% del salario en las jornadas sin actividad.
En respuesta a esta crisis, la compañía llevó a cabo retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones que recortaron cerca de 400 empleos en los últimos meses. El deterioro operativo repercutió además en la estructura productiva: la empresa perdió parte de su red de productores integrados y redujo su volumen de procesamiento de 700.000 pollos diarios a 200.000 en la actualidad.
A comienzos de este año, en la planta La China, en Concepción del Uruguay, se realizó el cese de actividades más prolongado desde 2001, con más de 10 días de paralización. El conflicto, que había iniciado por falta de pago de haberes y bonos, a la vez que la empresa adeudaba el aguinaldo correspondiente a diciembre, se resolvió luego de la intervención del gobierno provincial. De hecho, la gestión estuvo encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso, quienes solicitaron la mediación de la Secretaría de Trabajo provincial.