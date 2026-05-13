Más de 110 emprendedores se anotaron para Sabores del Litoral

La convocatoria para participar del paseo gastronómico en Paraná creció un 20% respecto de la edición anterior. Seleccionarán 40 propuestas para el evento que se realizará del 23 al 25 de mayo en Sala Mayo.
La nueva edición de Sabores del Litoral superó las expectativas de convocatoria en Paraná. Según se informó desde la Municipalidad, más de 110 emprendedores se inscribieron para participar de la denominada “Edición Patria”, que se desarrollará del 23 al 25 de mayo en la Sala Mayo.
La cifra representó un incremento cercano al 20% en comparación con la edición anterior. Finalmente, serán seleccionados 40 emprendimientos para ocupar los stands del paseo comercial gastronómico.
Desde la Subsecretaría de Producción municipal destacaron que un 40% de los participantes formará parte del espacio por primera vez, incorporando además nuevos rubros como fermentados, yogurt griego y granolas, lo que ampliará la oferta gastronómica local y regional.
Impulso a emprendedores y productos locales
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló que la iniciativa forma parte de una política de ferias y mercados impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero.
“Sabores del Litoral se inscribe en un circuito más amplio de ferias y mercados que la gestión viene impulsando desde el inicio del mandato”, expresó el funcionario. Además, remarcó que el objetivo es generar oportunidades de comercialización para emprendedores locales y, al mismo tiempo, ofrecer propuestas gastronómicas y recreativas al público.
Bustamante explicó que uno de los criterios de selección apuntó a priorizar productos elaborados que no requieran cocción en el lugar. “Buscamos alimentos finales que puedan ser envasados o embotellados para generar un espacio tipo almacén”, detalló.
Horarios y modalidad de selección
La “Edición Patria” se desarrollará durante el fin de semana largo del 25 de Mayo. El sábado 23 y domingo 24 funcionará de 16 a 21, mientras que el lunes 25 abrirá de 12 a 22 horas.
La inscripción de postulantes se realizó íntegramente de manera digital y formó parte del proceso de evaluación. Según indicaron desde el área municipal, se estableció un orden de mérito para ampliar oportunidades y garantizar variedad de propuestas.
La convocatoria estuvo dirigida a elaboradores, productores, comerciantes, cooperativas y pymes de Paraná vinculadas al sector gastronómico y de productos regionales.