Accidente fatal en Buenos Aires: una mujer falleció tras chocar contra un árbol

Una mujer murió este miércoles por la madrugada en un trágico accidente ocurrido en el barrio porteño de Vélez Sarsfield, luego de que el automóvil que conducía impactara violentamente contra un árbol en una plazoleta ubicada sobre la avenida Juan B. Justo.

El siniestro se produjo cerca de las 4.30 en la intersección con avenida Gaona. De acuerdo con las primeras reconstrucciones realizadas en el lugar, el vehículo involucrado —un Nissan Tiida plateado— continuó su recorrido sin realizar el giro correspondiente y terminó subiéndose al espacio verde ubicado en la esquina.

Producto del fuerte impacto, el auto quedó incrustado contra un árbol y con parte de su estructura sobre las escalinatas de la plazoleta.

Cómo ocurrió el choque

Según las primeras pericias, la conductora no haría advertido la señalización vial que obliga a girar hacia Juan B. Justo y siguió avanzando hasta perder completamente el control del vehículo.

El golpe principal se produjo sobre el lado del conductor, situación que provocó heridas fatales en la mujer, de aproximadamente 30 años, quien murió en el acto.

Accidente fatal.

Los investigadores también constataron que otro árbol de menor tamaño quedó partido a la mitad debido a la violencia del choque.

Además, fuentes vinculadas al operativo señalaron que en la calzada no se observaron marcas de frenado, un dato que será incorporado a la investigación para intentar determinar las causas exactas del accidente.

Trabajo policial y peritajes

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal especializado en siniestros viales trabajaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones.

También intervino el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyos profesionales confirmaron el fallecimiento de la conductora en el lugar del hecho.

Las tareas periciales se desarrollaron dentro de la plazoleta, por lo que no fue necesario interrumpir completamente la circulación vehicular en la zona.