Perdieron el control de la moto y se incrustaron en un local de ropa

Dos mujeres en moto perdieron el control del rodado y terminaron incrustándose contra la vidriera de una tienda de ropa.
Dos mujeres que se trasladaban en moto perdieron el control y terminaron incrustándose contra la vidriera de una tienda de ropa, en el barrio de Caseros, Buenos Aires. El impactante accidente quedó registrado por una de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del local.
El incidente vial tuvo lugar en un local de venta de ropa ubicado sobre calle Puan al 3000, en la localidad perteneciente al Partido de Tres de Febrero. Fue en horas de la tarde del pasado domingo, alrededor de las 18.30.
Por causas que todavía no están claras, dos mujeres a bordo de una moto, perdieron totalmente el control y se incrustaron directamente dentro del local de venta de ropa. Ninguna llevaba casco.
La imagen y el sonido de la secuencia, impactan. Se ve como la moto avanzó sin ningún tipo de control y a mucha velocidad embiste la vidriera y se mete dentro del local ocasionando daños materiales.
De manera increíble, dentro del local no había ningún cliente. "No entiendo como hicieron para meterse así. Venían a mucha velocidad y ni siquiera sabían apagar la moto", dijo la dueña del local comercial cuando llegaron los efectivos policiales.
Varios vecinos de la cuadra se acercaron para ayudar a las jóvenes que más allá de la contusión de los golpes, no sufrieron heridas de gravedad.
Tras el incidente, personal policial y una ambulancia del SAME llegaron al lugar y confirmaron que no hubo heridas graves y ambas mujeres fueron atendidas en el lugar.
"En todo momento se mostraron conscientes", confirmaron. Desestimando cualquier tipo de herida grave. Según se informó los daños mayores los sufrió el local: no sólo la vidriera fue destrozada, sino que tan bien el mostrados, muebles y estantería también sufrieron consecuencias del brutal impacto.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno de la zona y por estas horas se toma testimonio a la dueña del comercio y a vecinos que presenciaron el accidente. También se están recolectando los videos que pueda haber en el barrio.