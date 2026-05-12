La UNER figura entre las Universidades más afectadas por el recorte presupuestario y perderá $540 millones

En la previa a una nueva marcha universitaria convocada por el sistema público de educación superior, el Gobierno nacional oficializó un importante recorte presupuestario sobre programas educativos y obras de infraestructura en universidades nacionales. Entre las instituciones más afectadas aparece la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que perderá $540 millones destinados a infraestructura del conocimiento.

La medida fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El ajuste total asciende a $78.768 millones y afecta diferentes programas dependientes de la Secretaría de Educación.

El mayor recorte se produjo sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que sufrió una reducción de $35.288.051.713. Según se detalló en la normativa oficial, la poda impactará directamente en las transferencias realizadas a las provincias para garantizar la implementación del programa educativo

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Ajuste en salarios, becas y obras educativas

Otro de los puntos sensibles alcanzados por la decisión del Ejecutivo fue el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, mecanismo utilizado para equilibrar los salarios mínimos de docentes provinciales. En este caso, la quita fue de $8.929.835.294.

Además, el Gobierno avanzó con una reducción de $21.686.636.818 vinculada a infraestructura escolar y equipamiento. Dentro de ese esquema también se vio afectado el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas”, que registró una baja de $6.649.536.538.

En ese apartado se incluyen las becas estudiantiles, que perdieron más de $559 millones. A su vez, la empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000 millones, según surge del anexo oficial publicado por el Gobierno nacional.

Universidades más afectadas

El recorte también golpeó de lleno a las universidades públicas. La decisión administrativa eliminó $5.303 millones en transferencias de capital destinadas a infraestructura universitaria, situación que paraliza obras en al menos 13 casas de estudio del país.

La universidad más perjudicada fue la Universidad Nacional de La Plata, que perdió $1.043 millones. Detrás aparecen la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones.

También figuran entre las más afectadas la Universidad Nacional de Río Cuarto, con una quita de $680,5 millones, y la Universidad Nacional de Entre Ríos, que dejará de recibir $540 millones para obras de infraestructura y desarrollo académico.

La medida se conoció en medio de crecientes reclamos del sector universitario por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso y en la antesala de una movilización nacional que volverá a poner el foco sobre el presupuesto destinado a la educación pública.