Grave accidente en Federación: piden cadena de oración por las heridas y confirman la intervención de un cuarto auto

En horas de la noche del lunes se produjo un grave accidente en la ciudad de Federación, con la participación de una motocicleta y varios vehículos involucrados.

Cerca de las 21:30, diferentes llamados telefónicos alertaron a la policía que en la Ruta Provincial N° 44 y calle Gaucho Rivero, había ocurrido un choque, con personas lesionadas.

Al llegar al lugar, se brindó asistencia de manera inmediata a los heridos: dos mujeres y un hombre que, tras ser atendidos en el hospital local, fueron derivados al Hospital Masvernat de la ciudad de Concordia.

En el siniestro se vieron involucrados un vehículo Volkswagen Bora, conducido por un funcionario policial mayor de edad; una camioneta Chevrolet que era conducida por un joven de 20 años y una moto marca Corven 110 cc en la que se trasladaban dos mujeres.

Con el correr de la investigación, la policía identificó un cuarto vehículo que habría participado, siendo un Mercedes Benz Sprinter, que era guiado por un hombre mayor de edad.

Las tareas continúan bajo las órdenes de la Fiscalía local.

El estado de salud de los heridos

Con relación al estado de salud de las personas derivadas a Concordia, desde la Policía confirmaron que el funcionario policial quedó en observación en el Hospital Masvernat y presentas diferentes traumatismos; en lo que respecta a las dos mujeres heridas, una de ellas, de 14 años presenta una lesión de carácter grave en uno de los miembros inferiores a la espera de una intervención quirúrgica. Lamentablemente sufrió la amputación de una de sus piernas.

Cadena de oración

Tras el siniestro vial, allegados a las heridas, que serían madre e hija, solicitaron cadena de oración “por la salud de Rosario Fracalossi y Valeria Quintana, que sufrieron un grave accidente, no importa de la religión que seas, nos unimos en Oración por su pronta recuperación”.

Asimismo, trascendió que la adolescente de 14 años estaba a punto de cumplir 15 años y el sábado estaba por tener su tan ansiada fiesta. “Mañana cumple sus 15 y el finde su fiesta tan ansiada. Una chica buena y respetuosa y deportista y unos HDP le arruinaron la vida. Oremos por Rosy y Vale por su pronta recuperación”, reza una publicación en las redes sociales.

Qué se sabe del accidente

Según trascendió en las últimas horas, Kevin Quirós —de quien se afirma sería funcionario policial— conducía negro al momento del choque.

Testigos del hecho sostienen que el Volkswagen Bora circulaba a alta velocidad y participaba de una presunta picada junto a la camioneta S10 segundos antes del impacto.

“Un Bora y una camioneta S10 venían a fondo corriendo picada. Me pasaron y agarraron a una moto en el cruce”, indicó un testigo a Radio City Federación, en un relato que podría resultar clave para la investigación que llevan adelante las autoridades. Además, se suma la confirmación de la participación de un cuarto vehículo en el siniestro.

Fuentes presentes en el lugar señalaron además que los bomberos debieron trabajar intensamente para rescatar al conductor del Bora, quien había quedado atrapado dentro del habitáculo tras la colisión.