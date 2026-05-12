Nuevos subsidios a la electricidad: “El beneficiario tendrá una mejora económica en la factura respecto de abril”

El secretario provincial de Energía, Jorge Tarchini, brindó detalles a Elonce sobre los cambios en el régimen de subsidios energéticos definidos por el Gobierno nacional para electricidad y gas natural y el reintegro para la compra de garrafas de 10 kilos. Las modificaciones fueron establecidas mediante resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y comenzarán a impactar durante el período invernal.

Según explicó el funcionario, el nuevo esquema nacional se basa en subsidios focalizados destinados a usuarios cuyos ingresos familiares sean inferiores a tres canastas básicas tipo 2, lo que actualmente equivale a aproximadamente 3.600.000 pesos mensuales. También podrán acceder entidades sin fines de lucro, clubes de barrio, personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas.

"En el caso de la electricidad, los usuarios alcanzados tendrán una bonificación base del 50% sobre el precio mayorista de la energía y una bonificación adicional del 25% a partir del mes de enero con una quita paulatina de un 2,5% durante el año para llegar a diciembre con solamente el 50% de bonificación en el precio de la electricidad que se adquiere en el mercado mayorista", especificó Tarchini a Elonce.

"Y durante mayo, junio y julio, se sumará una bonificación adicional fija del 10,67%. Además, el volumen subsidiado aumentó de 150 a 300 kWh mensuales", informó el secretario provincial de Energía. “El usuario que accede al beneficio va a tener una mejora económica en la factura respecto de abril”, sostuvo Tarchini.

“A su vez, a nivel provincial, a gran parte de esos usuarios que tienen acceso a subsidios nacionales, se les bonifica el 6% de la parte proporcional del valor agregado de distribución, que es la parte que corresponde a las distribuidoras de la provincia, a Enersa y a las eléctricas”, agregó.

Cómo funcionarán los nuevos subsidios al gas, la luz y las garrafas

Las personas que aún no estén registradas podrán inscribirse mediante el sitio oficial del Ministerio de Economía de la Nación: argentina.gob.ar/subsidios

El trámite incluye la carga de datos personales y la validación de requisitos, proceso que demora aproximadamente 48 horas.

Quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite para acceder a Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)