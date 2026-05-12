Cómo funcionan los nuevos subsidios al gas natural y el reintegro para la compra de garrafas

Subsidios al gas natural y reintegro para la compra de garrafas

El secretario provincial de Energía, Jorge Tarchini, brindó detalles a Elonce sobre los cambios en el régimen de subsidios energéticos definidos por el Gobierno nacional para el gas natural y el reintegro para la compra de garrafas de 10 kilos. Las modificaciones fueron establecidas mediante resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación y comenzarán a impactar durante el período invernal.

Según explicó el funcionario, el nuevo esquema nacional se basa en subsidios focalizados destinados a usuarios cuyos ingresos familiares sean inferiores a tres canastas básicas tipo 2, lo que actualmente equivale a aproximadamente 3.600.000 pesos mensuales. También podrán acceder entidades sin fines de lucro, clubes de barrio, personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas.

Subsidios al gas y reintegros para garrafas

Respecto al gas natural, el funcionario indicó que desde abril, y hasta octubre, rige una bonificación base del 50% sobre el precio mayorista del gas natural y que, para mayo, se incorporó un beneficio adicional del 25%, lo que lleva el subsidio total al 75% del valor mayorista.

Tarchini explicó que la decisión se tomó como consecuencia del incremento internacional en el precio del gas por el conflicto bélico en Medio Oriente. “Hoy el subsidio es del 75% sobre el valor en el mercado mayorista”, afirmó.

Uno de los cambios más relevantes corresponde al nuevo esquema de subsidios para garrafas de 10 kilos. El beneficio funcionará mediante un reintegro directo al usuario al momento de la compra y estará destinado a personas registradas en el padrón nacional de subsidios energéticos que no tengan acceso a gas de red.

Cómo acceder al beneficio

Según detalló el secretario de Energía, el reintegro será de aproximadamente 9.600 pesos sobre un valor promedio de 20.000 pesos por garrafa. En Entre Ríos ya hay cerca de 70 comercios adheridos al sistema, ocho de ellos en Paraná. Próximamente, la cartera provincial comunicará el listado de expendedoras donde los usuarios podrán hacer la compra.

Se estima en Entre Ríos, unas 100 mil personas podrían acceder al reintegro para la compara de garrafas de 10 kilos, confirmó Tarchini a Elonce.

El beneficio se aplicará exclusivamente a través de billeteras virtuales habilitadas, como Modo y la billetera del Banco Nación. “Al comercio le ingresan los 20 mil pesos, pero al usuario se le reintegran los 9.600 correspondientes al subsidio”, explicó.

Cómo funcionarán los nuevos subsidios al gas, la luz y las garrafas

Las personas que aún no estén registradas podrán inscribirse mediante el sitio oficial del Ministerio de Economía de la Nación: argentina.gob.ar/subsidios

El trámite incluye la carga de datos personales y la validación de requisitos, proceso que demora aproximadamente 48 horas.

Quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite para acceder a Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)