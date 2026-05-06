Subsidios al gas: requisitos y cómo tramitar el beneficio con descuento extra

El esquema de subsidios al gas volvió a quedar en el centro de atención luego de que el Gobierno aumentara durante mayo la proporción de la bonificación aplicada sobre las tarifas para determinados usuarios.

La medida alcanza a hogares incluidos dentro del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que funciona desde comienzos de 2026 y establece criterios socioeconómicos para acceder al beneficio.

Con esta actualización, quienes se encuentren dentro del régimen recibirán una bonificación total del 75% sobre el bloque subsidiado de consumo.

Cómo funciona la bonificación extra

El beneficio sobre el gas se amplió este mes con un descuento adicional del 25%, que se suma al subsidio general del 50% previsto para los meses de mayor consumo.

La medida alcanza tanto a usuarios de gas natural como de propano por red incluidos en el esquema oficial.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es amortiguar el impacto de las tarifas durante el período de bajas temperaturas y mayor demanda energética.

Quiénes pueden acceder al subsidio

Para acceder a los subsidios sobre el gas, los hogares deben cumplir determinadas condiciones económicas y patrimoniales.

El límite principal establece que los ingresos familiares no pueden superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, cifra que actualmente asciende a 4.303.391,43 pesos.

Además, podrán ser incorporados hogares que tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad, beneficiarios de pensiones para veteranos de Malvinas o personas con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Qué hogares quedan excluidos

El esquema también contempla restricciones para acceder a los subsidios sobre el gas.

No podrán ingresar quienes posean vehículos con menos de tres años de antigüedad, tres o más inmuebles, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.

En algunos casos, las restricciones pueden exceptuarse cuando existe un integrante con Certificado Único de Discapacidad.

Cómo se realiza el trámite

La inscripción para acceder al beneficio debe realizarse a través de la página oficial del Ministerio de Economía.

Los usuarios deberán contar con datos de la factura del servicio, DNI, CUIL de los integrantes mayores de edad y un correo electrónico.

Quienes ya estaban registrados en el antiguo RASE o dentro del actual esquema de subsidios al gas no deberán volver a realizar el trámite para mantener la bonificación vigente.