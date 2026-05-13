ANSES: cómo obtener la constancia de CUIL de forma rápida y sencilla y la documentación

Puede obtenerse de forma rápida y sencilla ingresando a la web de ANSES desde cualquier computadora o teléfono celular.
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que la constancia de CUIL (Código Único de Identificación Laboral) puede obtenerse de forma rápida y sencilla ingresando a la web de ANSES desde cualquier computadora o teléfono celular.
El CUIL se compone por el número de documento de la persona, con dos dígitos adelante y uno al final. Sirve para registrar los aportes jubilatorios y acceder a programas y prestaciones de la Seguridad Social, como el cobro de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo o jubilaciones y pensiones.
Es generado automáticamente al momento de emitirse el DNI por primera vez. En caso de no tenerlo, la persona debe acercarse a cualquier oficina de ANSES, sin turno, con el último ejemplar original de su documento para solicitarlo.
La constancia, gratuita y sin vencimiento, puede ser requerida para realizar trámites en entidades públicas, bancos o centros de salud y no necesita tener firma ni sello del personal del organismo.
En qué consiste
El CUIL es necesario para acceder a los programas y prestaciones de la Seguridad Social, como el cobro de Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo o las jubilaciones y pensiones. También te lo van a pedir para realizar trámites en otras entidades públicas, en bancos, etc.
El CUIL se genera automáticamente cuando se tramita el DNI por primera vez. Sin embargo, en algunos casos tenés que hacer este trámite.
Si ya tenés CUIL, podés descargar tu constancia de CUIL
Documentación
Puede variar según tu caso:
Argentinos
-Mayores de 18 años: DNI
-Menores de 18 años: partida de nacimiento del menor y DNI de los padres y el menor.
Extranjeros
Mayores de 18 años
-DNI para extranjero/naturalizado.
-Si aún no tenés DNI
Expediente de migraciones donde conste el tipo de residencia vigente y el ingreso al país.
Pasaporte en el que conste tipo de residencia, la cual no debe ser turista o permanente.
Permiso de ingreso al país expedido por consulados o en virtud de convenios internacionales.
Menores de 18 años
-Partida de nacimiento con la información del menor y los padres.
-Si fue emitida en el extranjero debe estar legalizada o apostillada y si no está en español debe ser traducida.
-Las partidas de nacimiento de Italia, España, Portugal, Grecia, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay quedan exceptuados del visado, traducción y legalización y apostilla.
-DNI del hijo y de los padres.
-En el caso de un hijo adoptado: testimonio o copia de la sentencia de adopción, DNI del hijo y de los padres adoptantes.
Personas con residencia permanente en el exterior
Quienes necesiten el CUIL para una prestación de la Seguridad Social:
-Documento del país de origen
-Formulario de solicitud de aplicación certificado (en caso de existir un convenio internacional)
Para más información, ingresar en www.anses.gob.ar/cuil .