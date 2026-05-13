Capturaron una yarará que apareció dentro de una vivienda en Cerrito

Bomberos Voluntarios rescataron una víbora yarará hallada en una casa de Cerrito y la trasladaron a una zona segura. Recomendaron no intentar manipular estos animales.
Una serpiente yarará fue encontrada dentro de una vivienda de la localidad de Cerrito, en Paraná Campaña y debió ser capturada por personal de Bomberos Voluntarios, tras el aviso realizado por vecinos de la zona.
El operativo se concretó luego de que los habitantes de la casa detectaran la presencia del reptil y solicitaran asistencia para evitar riesgos. Los bomberos lograron controlar la situación y trasladaron al animal hacia un espacio natural, con el objetivo de preservar su integridad y alejarlo del área urbana.
Recomendaron no manipular serpientes
Desde los cuerpos de emergencia reiteraron la importancia de no intentar capturar ni matar este tipo de ejemplares, ya que las yararás son serpientes venenosas y pueden reaccionar ante situaciones de amenaza.
La yarará es una especie autóctona frecuente en la región del Litoral y cumple un rol clave en el equilibrio ambiental, debido a que ayuda a controlar poblaciones de roedores y otras plagas.
Aumentaron los casos de mordeduras en Entre Ríos
El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó meses atrás que durante 2025 se registraron 56 episodios de mordeduras de yarará en la provincia, cifra que representó un incremento respecto a años anteriores.
Especialistas recordaron que, ante la aparición de serpientes, se debe mantener distancia, evitar movimientos bruscos y dar aviso inmediato a Bomberos o personal especializado. También recomendaron mantener patios desmalezados y evitar la acumulación de objetos donde estos animales puedan refugiarse. Elonce.com