Confirman que el incendio en Concordia inició en “la habitación donde estaban los niños”

Mientras avanza la investigación por el trágico incendio ocurrido en el complejo de viviendas La Bianca ubicado barrio Dos Naciones de Concordia, el jefe departamental de Policía, José María Rosatelli, confirmó a Elonce que las primeras pericias permitieron establecer que el fuego se inició en la habitación donde se encontraban los dos menores fallecidos.

El funcionario brindó detalles sobre el operativo desplegado durante la noche del martes y explicó que los primeros efectivos policiales llegaron al lugar antes que los bomberos. Según indicó, al arribar al departamento observaron una intensa salida de humo y personas intentando rescatar a los niños desde el interior de la vivienda.

“Había una gran cantidad de humo que salía del departamento y dos personas intentando sacar a los menores”, señaló Rosatelli al describir la escena encontrada por los agentes.

Las primeras conclusiones de las pericias

En relación con el origen del incendio, el jefe policial sostuvo que las tareas preliminares realizadas en el lugar permitieron localizar el inicio del fuego dentro de uno de los dormitorios del inmueble.

“Lo que no hay duda es que el incendio se origina dentro de la habitación donde estaban los menores y toma fuego el colchón”, afirmó Rosatelli durante la entrevista.

El funcionario explicó además que la vivienda permanecía cerrada al momento del hecho, situación que favoreció la concentración de humo en todos los ambientes y complicó las tareas de rescate.

“La casa completa en su interior estaba casi imposible de circular debido a la gran densidad de humo negro”, precisó el jefe departamental.

La hipótesis de una estufa

Rosatelli evitó confirmar una causa definitiva del siniestro y remarcó que todavía resta el informe concluyente de los especialistas que trabajan en el lugar.

Sin embargo, reconoció que una de las hipótesis investigadas está vinculada con un posible sistema de calefacción utilizado dentro de la habitación.

“Esa es una de las hipótesis con las que se está trabajando, pero esperaría a que terminen los peritos y establezcan objetivamente qué fue lo que sucedió”, manifestó.

También aclaró que durante las primeras horas posteriores al hecho las pericias se vieron condicionadas por la falta de suministro eléctrico en el sector, por lo que los trabajos continuarán para determinar con precisión qué originó el incendio.

El estado del padre de los menores

El jefe policial confirmó además que el padre de los niños permanece internado en terapia intensiva en el hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue derivado con graves quemaduras.

“El papá está en terapia intensiva y en estado reservado”, indicó Rosatelli, quien detalló que las lesiones más severas se registraron en las vías respiratorias.

Por último, explicó a Elonce que la madre de los menores había salido a trabajar aproximadamente una hora antes del inicio del incendio, mientras que el padre regresó posteriormente a la vivienda y fue quien intentó rescatar a los niños durante el avance del fuego.