Se registra un aumento sostenido de casos de gripe por influenza A

El Boletín Epidemiológico Nacional reportó un incremento en la circulación del virus influenza. El subtipo A(H3N2) representó el 96% de los casos detectados.
El Boletín Epidemiológico Nacional de la semana N° 17 confirma la tendencia de aumento de circulación del virus de influenza, iniciada en semanas anteriores y esperable para esta época del año.
De acuerdo al informe que elabora el Ministerio de Salud de la Nación, se observa un claro predominio del subtipo A(H3N2), que representa el 96% de los casos tipificados de Influenza A.
Mediante la secuenciación genómica de las muestras de los casos confirmados en semanas anteriores, se pudieron confirmar 15 nuevos casos de este subclado durante la última semana y el total acumulado hasta el momento es de 168 casos.
Fiebre chikungunya y dengue
En lo que refiere a las arbovirosis, durante la SE 17 se notificaron 263 nuevos casos confirmados y probables de fiebre chikungunya.
El total acumulado en lo que va de la temporada 2025-2026 asciende a 1.807 casos, de los cuales 1.677 son autóctonos y solo 130 tienen antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.
El 95% se concentra en la región NOA, siendo Salta la provincia con la mayor cantidad de casos (915 confirmados y probables). Le siguen Tucumán (455 casos), Santiago del Estero (163 casos), Jujuy (159 casos) y Catamarca (24 casos). En la región Centro, PBA registra 44 casos; Córdoba, 30; Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 9; Entre Ríos, 4; y Santa Fe, 4. Las regiones Cuyo y NEA mantienen los mismos casos que la semana anterior, con 2 casos en San Luis y 1 en Chaco. Por su parte, la región Sur no presenta casos confirmados hasta la fecha.
Por otro lado, el BEN informa que se confirmaron 3 nuevos casos de dengue en PBA y en CABA con fecha de inicio de síntomas en las SE 15 y 16. Desde el inicio de la temporada 2025-2026 se notificaron 58 casos confirmados, de los cuales el 59% corresponde a personas sin antecedentes de viaje y, el 41% a casos con antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.
Síndrome Urémico Hemolítico y coqueluche
El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave que se asocia principalmente a la infección por la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC). Afecta mayoritariamente a niños menores de 10 años, concentrándose en el grupo de 2 a 4 años y en menores de 1 año. El cuadro suele presentarse con vómitos, diarrea, dolor abdominal, palidez y disminución de plaquetas.
Entre 2015 y 2025, el SUH ha mostrado una tendencia descendente en Argentina, tanto en la población general como en menores de 5 años. El año pasado se notificaron un total de 209 casos y la tasa de incidencia más baja del periodo analizado, con 0,44 casos por cada 100.000 habitantes. En lo que va de 2026 se han registrado 73 casos en todo el país, manteniendo la tendencia descendente observada durante la última década.
Al comparar los casos notificados en 2025 con el promedio anual del período 2019–2024, se observa una disminución total de 90 casos a nivel nacional. La mayor reducción correspondió a la región Centro, que presentó 72 casos menos respecto de su promedio histórico. Asimismo, las regiones NOA y Sur registraron disminuciones de 11 y 7 casos, respectivamente. En las regiones Cuyo y NEA, los valores observados en 2025 fueron similares a los promedios del período 2019–2024. Las principales causas de contagio identificadas fueron contacto directo con animales (50% de los casos con datos disponibles), consumo de preparaciones con carne picada (42%) o carne insuficientemente cocida (18%), y uso o ingesta de agua no segura (17%).
En lo que refiere a la tos convulsa o coqueluche, el BEN informa que, en lo que va de 2026, se notificaron 274 casos en el país, con una incidencia acumulada de 0,59 casos por cada 100.000 habitantes. Los casos se concentran principalmente en PBA (145 confirmados), CABA (33 confirmados), Córdoba (38 confirmados), Santa Fe (14 confirmados) y Tierra del Fuego (10 confirmados). Si bien, la PBA es la provincia con mayor cantidad de casos, la mayor incidencia acumulada se mantiene en Tierra del Fuego, con una tasa de 5,47 (un valor cinco veces superior al de CABA).
El aumento de casos de coqueluche comenzó a registrarse en la SE 27 de 2025 y se mantuvo durante las semanas posteriores. Este incremento resulta relevante para explicar las cifras actuales, las cuales superan las registradas para el mismo período en los últimos siete años y reflejan la necesidad de fortalecer la vacunación de Calendario, mejorar la captación activa y reducir desigualdades entre jurisdicciones.
En este sentido, cabe mencionar que el análisis preliminar de las coberturas de vacunación refleja avances parciales con diferencias entre jurisdicciones. Provincias como Jujuy, San Luis, Río Negro, Neuquén y La Pampa muestran un mejor desempeño relativo en el inicio del esquema y algunos refuerzos. En contraste, Buenos Aires, CABA, Formosa y Tucumán presentan menores niveles de avance, especialmente en los refuerzos, lo que requiere seguimiento y fortalecimiento de estrategias para evitar mayores brechas durante el año.
Hantavirus
En lo que refiere al brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron. Las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.
Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio. La cartera sanitaria nacional continúa realizando la investigación epidemiológica correspondiente en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas y fortaleciendo la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados.
A nivel nacional, el BEN confirma que en las últimas dos semanas sólo se notificó un caso nuevo de hantavirus en el país, con residencia en la provincia de Buenos Aires (PBA). El total de casos de toda la temporada 2025-2026 (que comprende desde la SE 27 de 2025 hasta la SE 17 de 2026) asciende a 102 confirmados. La región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos). La tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.