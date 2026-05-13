Investigan cómo se originó el incendio que causó la muerte de dos niños

Pasadas las 19:30 del martes se registró un trágico incendio en una vivienda de la ciudad de Concordia, que dejó como saldo dos menores de 6 y 5 años fallecidos; mientras que el padre de ambos sufrió graves quemaduras y permanece internado.

El siniestro ocurrió en un departamento del barrio Dos Naciones, en La Bianca.

Cuando la policía llegó al lugar se encontraron con vecinos que intentaban sofocar las llamas que se propagaban sobre la vivienda ubicada en el primer piso.

En el interior se encontraban dos menores de edad, quienes fueron rápidamente rescatados y trasladados de urgencia en un móvil policial hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresaron inconscientes.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por los médicos, ambos menores terminaron falleciendo a los pocos minutos. Las víctimas fueron identificadas como Abel, de 6 años, y Alma, de 5.

En tanto, el padre de los menores, un hombre de 38 años, fue trasladado en ambulancia al hospital Masvernat, presentando graves quemaduras en las vías respiratorias, quedando internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

En el lugar trabajó personal de la comisaría Sexta, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y Policía Científica, realizando tareas de planimetría, fotografía y pericias para establecer las causas del siniestro.

La investigación quedó a cargo del fiscal José Arias, quien se hizo presente en el lugar y confirmó a Concordia Policiales que se está trabajando para determinar la causa del incendio”.

Según vecinos que intentaron sofocar el fuego, las llamas se habrían iniciado producto de una estufa, pero los peritos establecerán las precisiones del caso. Asimismo, se deberá establecer si el padre se encontraba con los menores en el interior del departamento, ya que algunas versiones indican que llegaba de trabajar e intentó salvarlos al ver las llamas.

Investigación en curso

Respecto de las circunstancias en las que ocurrió el incendio, el jefe de la Comisaría Sexta de Concordia, comisario Juan Barboza, señaló que la situación continúa bajo investigación y que Bomberos y personal de Criminalística trabajan para tratar de “establecer los motivos del incendio y quiénes se encontraban dentro de la finca”.

Sobre los daños materiales, indicó que “en principio no afectó a toda la dependencia”.

El jefe policial confirmó a Diario Río Uruguay que la vivienda “quedó bajo custodia policial durante la noche”, mientras avanzaban las actuaciones judiciales y periciales correspondientes.

Además, adelantó que este miércoles “a primera hora se va a continuar con las diligencias de relevamiento”.