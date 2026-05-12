Autos 0 km: rebajas, créditos sin interés y precios congelados en mayo

Autos 0 km volvieron a ofrecer descuentos, créditos a tasa 0 y precios congelados durante mayo. Las automotrices buscan recuperar ventas con promociones sobre pickups, SUV y modelos compactos.
Los autos de 0 km volvieron a posicionarse en el mercado automotor argentino durante mayo, impulsada por una fuerte batería de promociones, descuentos y líneas de financiamiento lanzadas por las principales automotrices del país. Rebajas de hasta el 14,5%, créditos sin interés y precios congelados forman parte de la estrategia comercial de las marcas para revertir la caída cercana al 6% que registraron las ventas en el primer cuatrimestre del año.
Las terminales decidieron reforzar las acciones comerciales en todos los segmentos: desde hatchbacks compactos hasta pickups, SUV y utilitarios. En algunos casos, las bonificaciones alcanzaron cifras millonarias y se complementaron con préstamos a tasa 0% en hasta 24 cuotas.
La estrategia comercial incluyó además congelamientos de precios, financiación en UVA y alternativas de largo plazo con tasas moderadas para ampliar el acceso al mercado en un contexto de retracción del consumo.
Descuentos de hasta el 14,5% y rebajas millonarias
Entre las marcas que aplicaron mayores reducciones apareció Jeep, que durante mayo rebajó entre un 11% y un 14,5% el precio de algunas versiones de Renegade, Compass y Commander.
Honda también aplicó bonificaciones sobre modelos importados. En el caso de CR-V, el descuento alcanzó los 5.000 dólares, mientras que el Civic recibió una rebaja cercana a los 4.100 dólares.
En el segmento de pickups nacionales también hubo reducciones importantes. Algunas versiones mostraron bajas de hasta el 7%, en un contexto donde las camionetas siguen siendo uno de los productos más demandados del mercado.
Chery, por su parte, ofreció descuentos de 1.000 dólares sobre el Tiggo 4, cuyo precio quedó en torno a los US$ 32.500. Renault aplicó rebajas de hasta un 8% en la gama Kangoo, con precios desde los $39.210.000.
Nissan también decidió impulsar agresivamente sus ventas con descuentos de entre 7,5% y 8,5% para el nuevo Kicks, con rebajas que alcanzaron los $5 millones. Además, el sedán Sentra recibió bonificaciones de hasta el 6%.
Las marcas que congelaron precios
Mientras algunas automotrices eligieron reducir valores, otras optaron por congelar precios para atraer clientes y generar previsibilidad en las operaciones. Chevrolet mantuvo sin modificaciones desde enero los precios de los modelos Onix, Onix Plus y Tracker, una estrategia que buscó consolidar ventas en los segmentos compactos y SUV urbanos.
Hyundai también decidió sostener sin cambios desde noviembre el valor del HB20, cuyo precio arrancó en torno a los $27.600.000. La marca premium DS mantuvo intacta toda su gama durante mayo, apostando a la estabilidad de precios en un segmento donde la financiación y la disponibilidad suelen ser claves.
En contraste, algunas terminales aplicaron ajustes puntuales. Fiat aumentó alrededor del 1% ciertos modelos de entrada e intermedios, como Mobi, Argo, Cronos, Pulse Drive y Fastback Turbo. Peugeot adoptó una política similar y aplicó incrementos cercanos al 1% en algunas versiones del 208, el 2008 Active y el utilitario Partner.
Créditos a tasa 0 para incentivar operaciones
Uno de los principales motores de las ventas durante mayo volvió a ser el financiamiento. La mayoría de las automotrices lanzó créditos a tasa 0% en distintos plazos para facilitar el acceso a un auto nuevo.
Chevrolet ofreció líneas de financiación sin interés para toda su gama. Los modelos Onix, Onix Plus y Tracker contaron con opciones a 12, 18 y 24 meses, con topes de hasta $20 millones según la versión elegida.
Además, la marca sumó una modalidad que permitió comenzar a pagar la primera cuota recién a los 60 días para quienes eligieran préstamos a 12 meses.
El resto de la gama Chevrolet, incluidos los electrificados Spark EUV y Captiva PHEV, también accedió a financiación a tasa 0% en 12 cuotas.
Citroën presentó una Tasa Express del 0% a 18 meses con un financiamiento máximo de $18 millones. También sumó una Tasa Exclusiva para los modelos Basalt Dark Edition, Basalt Shine y Aircross, con TNA 0% a 18 meses y 4,9% a 24 meses. La automotriz francesa complementó las opciones con créditos UVA a 36 meses y tasa 0%, que permitieron financiar hasta $30 millones.
Fiat y Jeep reforzaron las opciones de financiación
Fiat también salió fuerte al mercado financiero con distintas alternativas para sus modelos más vendidos. La marca ofreció una línea con TNA 0% a 18 meses y un monto máximo de $18 millones, además de otra a 12 meses con tope de $24 millones. Para Cronos, Pulse, Fastback y Toro, Fiat sumó una financiación especial de hasta $28 millones a 18 meses y tasa 0%.
El Fiat 600 Hybrid tuvo dos opciones: hasta $20 millones en 24 meses o hasta $30 millones en 12 meses, ambas con interés cero. La pickup Titano también ingresó al esquema promocional con créditos de hasta $35 millones a 12 meses con tasa fija del 0%.
Jeep, en tanto, ofreció créditos a tasa 0% a 12 meses para financiar hasta $24 millones y otra línea a 18 meses con un tope de $18 millones. Además, los modelos Renegade, Compass y Commander accedieron a una financiación especial de hasta $28 millones a 18 meses sin interés.
Nissan y Peugeot ampliaron los plazos
Nissan apuntó especialmente a los SUV y sedanes medianos. Durante mayo financió hasta $30 millones para adquirir los modelos Kicks y Sentra en 12 meses a tasa 0%.
Otra alternativa incluyó a Kicks, Versa y X-Trail, con financiación de $24 millones en 24 cuotas sin interés.
Peugeot, por su parte, ofreció una Tasa Express del 0% hasta 18 meses, con un monto máximo financiable de $16 millones. También lanzó una Tasa Exclusiva del 0% hasta 24 meses para los modelos 208 y 2008, con un financiamiento de hasta $20 millones.
Para quienes necesitaron montos mayores, la marca habilitó líneas de hasta $40 millones a 36 meses para el SUV 2008 con una tasa del 19,9%. Además, Peugeot incorporó créditos UVA a 24 y 36 meses para financiar modelos como 208, Partner y 2008.
Renault apostó a cuotas fijas y múltiples modelos
Renault fue una de las marcas que presentó la oferta financiera más amplia de mayo mediante Mobilize Financial Services. La automotriz lanzó propuestas con cuotas fijas en pesos y tasa 0% para gran parte de su gama.
En planes a 12 meses, el Boreal Evolution & Techno permitió financiar hasta $30 millones, mientras que Arkana llegó hasta $27 millones y Kardian hasta $24 millones. La Kangoo utilitaria contó con opciones de hasta $20 millones y el Kwid alcanzó hasta $18 millones, detalló Clarín.
En 18 meses, Renault mantuvo alternativas para Boreal, Arkana, Kardian, Oroch, Kangoo y Duster, con montos que oscilaron entre $15 millones y $22 millones. También ofreció financiación a 24 meses para Kardian, Oroch, Kangoo y Kwid, con topes de hasta $20 millones.