Marcha Federal Universitaria: multitudinaria convocatoria en Concepción del Uruguay

La Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a cientos de personas en Concepción del Uruguay durante una jornada marcada por el reclamo en defensa de la educación pública y el financiamiento de las universidades nacionales. La movilización se desarrolló este martes en Plaza Ramírez y tuvo una importante participación de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, organizaciones sindicales y vecinos de la ciudad.

Foto: Elonce.

La convocatoria formó parte de la 4° Marcha Federal Universitaria, una jornada de protesta que se replicó en distintos puntos del país y que tuvo su expresión local frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, uno de los puntos centrales de la concentración en la histórica plaza uruguayense.

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Participantes de la movilización continuaron compartiendo imágenes y registros de la jornada, que mostró una importante presencia de agrupaciones educativas y sociales acompañando el reclamo universitario. Banderas, carteles y consignas se hicieron visibles durante toda la tarde en el centro de la ciudad.

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Reclamo por el financiamiento universitario

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La manifestación estuvo atravesada por el pedido de cumplimiento de las leyes vinculadas al financiamiento educativo y por la defensa del sistema universitario público, gratuito y de calidad. Con pancartas y cánticos, los asistentes expresaron su preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.

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Uno de los mensajes más repetidos durante la jornada fue la consigna: “¡Exijamos que cumplan la ley!”, frase que acompañó gran parte de la movilización y que sintetizó el reclamo de los distintos sectores presentes en la plaza, detalló La Pirámide.

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Además de estudiantes y docentes, participaron trabajadores universitarios y representantes de gremios y organizaciones sindicales de Concepción del Uruguay, quienes acompañaron la convocatoria impulsada por la comunidad educativa.