Marcha Federal Universitaria: multitudinaria convocatoria en Concepción del Uruguay

La Marcha Federal Universitaria reunió a estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos en Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay, en defensa de la educación pública y el financiamiento universitario.
La Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a cientos de personas en Concepción del Uruguay durante una jornada marcada por el reclamo en defensa de la educación pública y el financiamiento de las universidades nacionales. La movilización se desarrolló este martes en Plaza Ramírez y tuvo una importante participación de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, organizaciones sindicales y vecinos de la ciudad.
La convocatoria formó parte de la 4° Marcha Federal Universitaria, una jornada de protesta que se replicó en distintos puntos del país y que tuvo su expresión local frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, uno de los puntos centrales de la concentración en la histórica plaza uruguayense.
Participantes de la movilización continuaron compartiendo imágenes y registros de la jornada, que mostró una importante presencia de agrupaciones educativas y sociales acompañando el reclamo universitario. Banderas, carteles y consignas se hicieron visibles durante toda la tarde en el centro de la ciudad.
Reclamo por el financiamiento universitario
La manifestación estuvo atravesada por el pedido de cumplimiento de las leyes vinculadas al financiamiento educativo y por la defensa del sistema universitario público, gratuito y de calidad. Con pancartas y cánticos, los asistentes expresaron su preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.
Uno de los mensajes más repetidos durante la jornada fue la consigna: “¡Exijamos que cumplan la ley!”, frase que acompañó gran parte de la movilización y que sintetizó el reclamo de los distintos sectores presentes en la plaza, detalló La Pirámide.
Además de estudiantes y docentes, participaron trabajadores universitarios y representantes de gremios y organizaciones sindicales de Concepción del Uruguay, quienes acompañaron la convocatoria impulsada por la comunidad educativa.