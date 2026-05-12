Decomisaron 190 piezas de pescado ilegal en operativo vial sobre la Ruta 12

Pesca ilegal. En un operativo de control de rutina realizado en el sur de Entre Ríos, personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial desbarató un transporte ilegal de fauna íctica que circulaba por la Ruta Nacional 12. El procedimiento se llevó a cabo en el Puesto de Control Vial Brazo Largo, a la altura del kilómetro 119.

El hecho ocurrió cuando los efectivos detuvieron la marcha de un utilitario Fiat Fiorino Endurance 1.4 para un control de documentación y carga. Al inspeccionar el vehículo, los agentes detectaron que transportaba una importante cantidad de pescado sin las condiciones de higiene ni la habilitación correspondiente para el traslado de alimentos.

En el interior del furgón se hallaron 122 piezas de boga y 78 piezas de dorado, totalizando 190 ejemplares. La mercadería fue inmediatamente decomisada por encontrarse en infracción a la normativa vigente en materia de pesca y conservación de especies.

Infracción a leyes provinciales de pesca

Según informaron las autoridades, el transporte incumplía la Ley Provincial de Pesca N° 4892 y la Ley Provincial del Dorado N° 11.174, normativa que regula la extracción, traslado y comercialización de especies ícticas en la provincia.

En particular, la ley que protege al dorado busca preservar una especie de alto valor ecológico y turístico en la región, por lo que su comercialización y traslado se encuentra estrictamente regulado.

Las condiciones en las que se transportaba la carga también representaban un riesgo sanitario, ya que no cumplía con las exigencias mínimas para el manejo de alimentos.

Intervención de organismos de control

En el operativo participaron además la Dirección de Recursos Naturales (D.R.N.) y la Brigada de Fiscalización de Islas del Ibicuy, quienes colaboraron en la verificación de la carga y labraron las actas correspondientes.

Tras la constatación de las irregularidades, se procedió al secuestro total de la mercadería, que será destinada a su destrucción o disposición final conforme a la normativa vigente.