Sobreseyeron a uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón

El adolescente tenía 14 años al momento del ataque y fue declarado no punible. La Fiscalía sostuvo que existen pruebas sobre su participación, pero la ley impide juzgarlo penalmente.
La Justicia santafesina dispuso el sobreseimiento de uno de los adolescentes acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el joven asesinado en diciembre de 2025 en un caso que generó fuerte conmoción en la provincia.
La resolución alcanzó a B.S.V., quien tenía 14 años al momento del hecho y, por lo tanto, es considerado no punible según la legislación penal vigente. La resolución fue adoptada este lunes en el marco de una audiencia prevista para menores que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal, publicó Aire de Santa Fe.
El fiscal Francisco Cecchini explicó que el proceso judicial había comenzado meses atrás y que este lunes se completó con el dictado del sobreseimiento del adolescente. “El sobreseimiento es una resolución que determina el fin del proceso. No es una absolución, que es la que te dice que sos inocente en un juicio, sino que antes de llegar al juicio se desincrimina a la persona que estaba siendo investigada ”, sostuvo.
La edad del acusado fue determinante
Cecchini remarcó que la medida no implica declarar inocente al adolescente, sino que responde exclusivamente a su edad al momento del crimen. “Hay elementos y pruebas suficientes para establecer la participación y la responsabilidad de esa persona en el hecho, pero por tener menos de 16 años se lo desincrimina”, sostuvo.
Además, señaló que durante la audiencia no se debatió la existencia de pruebas ni la eventual inocencia del menor. “Quedó claro que la razón por la cual se dicta el sobreseimiento es su edad”, insistió.
En paralelo, la Justicia mantuvo las medidas socioeducativas que ya habían sido impuestas a los menores involucrados en la causa. Según explicó el fiscal, esas disposiciones continúan bajo seguimiento de organismos estatales y tienen carácter reservado.
Avanza la causa contra las otras imputadas
La investigación continuará respecto de las otras dos acusadas: Milagros A., de 16 años, y Nadia Juárez, madre de la adolescente.
La menor permanece alojada en un reformatorio de Rosario y es considerada imputable dentro del expediente, mientras que su madre se encuentra detenida en una cárcel de mujeres acusada como partícipe secundaria del homicidio.
El fiscal indicó que la investigación se encuentra en su etapa final y adelantó que la Fiscalía buscará elevar la causa a juicio durante este año. También recordó que, debido al régimen penal juvenil, la adolescente no puede recibir prisión perpetua.
El crimen de Jeremías Monzón ocurrió el 18 de diciembre de 2025 y fue uno de los hechos más violentos registrados en Santa Fe. La víctima recibió más de 20 puñaladas y el ataque quedó registrado en un video incorporado a la investigación judicial.