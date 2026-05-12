Desbarataron una red de contrabando que ingresaba mercadería ilegal al país por más de $400 millones

Una organización dedicada al contrabando de mercadería desde Chile hacia Mendoza fue desarticulada después de una serie de operativos realizados por la Policía Federal Argentina en distintos puntos de la provincia cuyana.

La investigación permitió detener a 12 personas y secuestrar productos valuados en más de 400 millones de pesos, entre ellos ropa, teléfonos celulares, juguetes y dinero en efectivo.

Además, los investigadores confirmaron que todavía hay tres sospechosos prófugos y remarcaron que el volumen total de mercadería ingresada ilegalmente al país sería mucho mayor al detectado hasta el momento.

Cómo operaba la banda de contrabando

Según la investigación judicial, la organización estaba integrada por ciudadanos argentinos y bolivianos y tenía base operativa en distintos departamentos de Mendoza.

Desde allí coordinaban viajes y maniobras destinadas a ingresar mercadería ilegal evitando controles migratorios y aduaneros en la frontera con Chile.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la fiscal María André y del auxiliar fiscal Lucas Parisi Garnica, quienes trabajaron junto a efectivos de la División Unidad Operativa Federal Mendoza.

Los investigadores detectaron irregularidades e inconsistencias en distintos movimientos vinculados con el traslado de mercadería, lo que permitió avanzar sobre la estructura de la organización.

Contrabando en Mendoza.

Los operativos y las detenciones

El operativo principal se desarrolló sobre la Ruta Nacional 7, donde fueron detenidas ocho personas mientras transportaban cargamentos ilegales.

Posteriormente, otros sospechosos fueron capturados en la Terminal de Ómnibus de Mendoza y durante allanamientos realizados en Capital, Guaymallén y Luján de Cuyo.

Durante los procedimientos se secuestraron grandes cantidades de productos de origen extranjero y sumas millonarias de dinero en efectivo vinculadas al circuito de contrabando.

Las autoridades también confirmaron que uno de los detenidos recuperó la libertad en las últimas horas, mientras el resto permanece a disposición de la Justicia Federal.

La investigación continúa

Desde la causa remarcaron que la pesquisa todavía sigue abierta y que el objetivo principal ahora es localizar a los tres integrantes de la banda que permanecen prófugos.

Además, la Justicia deberá definir en los próximos días la situación procesal de los detenidos y si continuarán alojados dentro del sistema penitenciario federal.

Los investigadores sostienen que la organización mantenía una estructura aceitada para ingresar mercadería ilegal de manera constante y no descartan nuevas detenciones vinculadas a la red de contrabando desarticulada en Mendoza.