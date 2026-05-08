Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: 19 procesados y embargos millonarios tras una investigación federal

Procesaron a 19 personas y dispusieron embargos de hasta 10 millones de pesos por contrabando

La Justicia Federal de Concordia avanzó en una causa por contrabando de neumáticos que expone una presunta estructura organizada dedicada al ingreso,

acopio y comercialización ilegal de cubiertas extranjeras sin aval aduanero en distintos puntos de Entre Ríos, informó Diario Río Uruguay.

La jueza Analía Ramponi dictó el procesamiento de 19 personas —entre comerciantes, transportistas y responsables de gomerías— y dispuso embargos que

alcanzan hasta los 10 millones de pesos para algunos de los principales imputados, además de montos de 5 millones para el resto. También se ordenaron medidas cautelares sobre vehículos presuntamente utilizados en la operatoria.

Un circuito clandestino

Según la investigación, no se trataba de hechos aislados, sino de un circuito clandestino aceitado, con roles definidos y una logística repetida durante meses en localidades como Chajarí y Villa del Rosario. El expediente describe el ingreso de camiones desde el exterior con neumáticos ocultos, su descarga en puntos previamente acordados, el reemplazo por cubiertas usadas —maniobra conocida como “desarme”— y su posterior reventa en el mercado interno.

El avance de la causa, que tramita en la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt, se sustenta en un amplio conjunto de pruebas: intervenciones telefónicas, tareas de vigilancia, registros audiovisuales, allanamientos simultáneos y el secuestro de dinero, documentación, celulares, vehículos y una importante cantidad de neumáticos.

Además del aspecto penal, el fallo puso el foco en el impacto económico de la maniobra, al disponer embargos millonarios y la posible inhibición de bienes en caso de no cubrir los montos establecidos.

La causa tiene su origen en mayo de 2023, cuando la Aduana llevó adelante 29 allanamientos en localidades como Paraná, Chajarí, Villa del Rosario y Ramírez, en el marco de una investigación por contrabando de neumáticos provenientes de Paraguay. En esos procedimientos se incautaron más de 2.100 cubiertas,

valuadas en unos 88 millones de pesos.

La investigación dejó al descubierto una red que, según la reconstrucción judicial, operó durante meses en rutas, gomerías, galpones y playas de estacionamiento del norte entrerriano, hasta quedar finalmente bajo la órbita de la Justicia Federal.