Condenaron a 20 años de prisión al peluquero que mató a un compañero

Abel Guzmán fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de su compañero de trabajo, Germán Medina, ocurrido en marzo de 2024 en una peluquería del barrio porteño de Recoleta.
Abel Guzmán fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de su compañero de trabajo, Germán Medina, ocurrido en marzo de 2024 en una peluquería del barrio porteño de Recoleta.
La sentencia fue dictada este jueves por el Tribunal Oral en lo Criminal N°24, integrado por los jueces Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Roberto Alvero.
Los magistrados encontraron al acusado responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y privación ilegal de la libertad agravada por amenazas. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el próximo 14 de mayo, publicó Infobae.
La fiscalía había pedido prisión perpetua
Durante el juicio, la fiscal general Ana Helena Díaz Cano solicitó prisión perpetua al considerar que Guzmán actuó con alevosía.
En la primera audiencia del debate, el peluquero admitió haber cometido el crimen. “Me cegué y me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”, declaró ante el tribunal.
La confesión quedó incorporada al expediente junto con las grabaciones de las cámaras de seguridad del local y mensajes intercambiados en el grupo de WhatsApp de la peluquería.
“Nos quería matar a todos”
Durante las audiencias también declararon compañeros de trabajo y el dueño de la peluquería, Facundo Verdini, quien sostuvo que Guzmán mantenía conflictos con el personal por el uso de formol en tratamientos capilares.
“Nos encerró ahí porque nos quería matar a todos”, afirmó Verdini ante los jueces. En el juicio también estuvieron presentes la madre y la hermana de Medina, quienes participaron como querellantes.
La madre de la víctima recordó que su hijo había comentado en distintas oportunidades las quejas de clientas por el fuerte olor a formol en el local. Incluso mencionó el caso de una mujer que realizaba tratamiento de quimioterapia y debió retirarse del lugar porque “no aguantaba estar ahí adentro”.
El crimen y la fuga
El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024 en la peluquería “Verdini”, ubicada sobre calle Beruti al 3000. Según la reconstrucción judicial, el local ya estaba cerrado y cuatro empleados compartían una cerveza cuando Guzmán tomó un arma y amenazó al grupo.
“Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro”, habría dicho antes de dispararle a Medina en la cabeza. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.
Tras el ataque, Guzmán escapó por una ventana trasera y permaneció prófugo durante 70 días. Finalmente fue detenido en una vivienda de Paso del Rey luego de un operativo realizado por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, tras el aporte de un testigo protegido.