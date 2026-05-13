Entre Ríos busca mejorar ingresos por excedentes y regalías de Salto Grande

El secretario provincial de Energía, Jorge Tarchini, confirmó a Elonce que la Provincia mantiene gestiones ante el Gobierno nacional para mejorar los ingresos que percibe por la operación de la represa hidroeléctrica Salto Grande, tanto en concepto de regalías como de excedentes energéticos.

“El Gobierno provincial viene trabajando desde hace más de un año y medio para mejorar las regalías y excedentes energéticos que percibe Entre Ríos por la operación de la central Salto Grande”, explicó el funcionario.

Según indicó, en los últimos seis meses se registró una mejora del 28% en la tarifa con la que se remunera la generación de energía y la disponibilidad de potencia de la central hidroeléctrica. Sin embargo, aclaró que aún se encuentra por debajo de otros esquemas de remuneración, como el de Yacyretá.

De acuerdo a lo que reveló, “en promedio, lo que recibe Entre Ríos entre regalías y excedentes está en el orden del 20% del valor total de lo que se remunera por la operación”.

Cómo funciona el sistema energético

Tarchini explicó a Elonce que "la potencia instalada de Salto Grande es similar a la demanda máxima que tiene Entre Ríos", aunque aclaró que la provincia integra un sistema eléctrico interconectado nacional y no funciona de manera aislada.

“La energía de Salto Grande se integra directamente al sistema nacional de 500 kilovolts”, señaló. Además, destacó que Entre Ríos posee una estructura energética “muy sólida” con tres estaciones transformadoras ubicadas en Paraná, Salto Grande y Colonia Elía.

Jorge Tarchini, secretario provincial de Energía (foto Elonce)

También indicó que el sistema provincial se encuentra conectado con Uruguay y con otras centrales del país, lo que permite una mayor estabilidad en el suministro eléctrico.

Modernización y nuevas inversiones

El secretario de Energía sostuvo que uno de los principales desafíos será la modernización integral de Salto Grande, una central construida en la década del 70 y que opera prácticamente de manera ininterrumpida.

“Hay una necesidad de volver a poner a cero kilómetro todo el equipamiento electromecánico y el sistema de control de la central”, explicó a Elonce. Según precisó, el plan de renovación demandará entre 10 y 12 años de trabajo.

En paralelo, la Provincia continúa negociando mejores condiciones en el esquema de regalías y excedentes energéticos para incrementar los recursos destinados a obras eléctricas, viales y de infraestructura en Entre Ríos.