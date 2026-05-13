“Hay que facilitarle la vida al contribuyente”: el planteo de Rogelio Frigerio sobre impuestos

El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes del cocktail anual de la organización Lógica realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde expuso sobre la reciente adhesión de Entre Ríos al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y defendió la necesidad de avanzar hacia una reforma impositiva gradual.

La actividad se desarrolló en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y reunió a funcionarios, empresarios y referentes vinculados al ámbito económico y tributario. El mandatario entrerriano integró el panel “Living de gobernadores” junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Durante su exposición, Rogelio Frigerio sostuvo que la adhesión al régimen apunta a que los consumidores conozcan con claridad qué impuestos pagan al momento de realizar una compra y aseguró que se trata de “un cambio cultural” en la administración pública.

“La gente tiene que saber a dónde van sus impuestos”

En el panel moderado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el gobernador defendió las medidas de modernización impulsadas por su gestión y vinculó la transparencia tributaria con una mayor eficiencia estatal.

“Lo que estamos haciendo es un cambio cultural en el Estado. Esta idea de mejorar la competitividad que tienen los empresarios en sus empresas y los productores agropecuarios tranqueras adentro”, expresó Frigerio.

El mandatario provincial afirmó además que resulta necesario revisar el destino de los recursos públicos y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información fiscal. “La gente tiene que saber a dónde van sus impuestos y qué impuestos se pagan. Creo que hay que facilitarle la vida al ciudadano y al contribuyente”, remarcó.

En ese contexto, el gobernador insistió en que la provincia trabaja sobre un esquema orientado a ordenar las cuentas públicas y generar mejores condiciones para la inversión privada.

Rogelio Frigerio se presentó en la fundación Lógica.

El planteo por una reducción impositiva gradual

Durante su intervención, Rogelio Frigerio también se refirió a la necesidad de avanzar hacia una reducción de impuestos de manera coordinada entre Nación, provincias y municipios.

“Me gustaría bajar los impuestos mucho más rápido y aliviar la carga impositiva a los sectores de la producción”, sostuvo el mandatario entrerriano al explicar los lineamientos fiscales que impulsa su gestión.

En esa línea, planteó la posibilidad de retomar un esquema similar al consenso fiscal firmado en 2017 y avanzar en la eliminación progresiva de impuestos considerados distorsivos.

“Tenemos que trabajar de manera concurrente y coordinada en los tres niveles de gobierno porque cobramos impuestos distorsivos que afectan las decisiones de inversión”, afirmó.

Incentivos para inversiones y empleo privado

Frigerio aseguró además que Entre Ríos implementó beneficios fiscales para promover nuevas inversiones privadas y destacó el impacto que, según indicó, ya comenzaron a generar esas medidas en la provincia.

“Todas las nuevas inversiones en Entre Ríos no pagan ningún impuesto durante 15 años, con posibilidad de extenderlo por cinco años más”, señaló.

El gobernador precisó que actualmente existen “300.000 millones de pesos de inversiones”, junto con “150 empresas y 2.500 empleos nuevos comprometidos” dentro de ese esquema de incentivos.

“Ese es el camino”, concluyó el mandatario provincial al cierre de su participación en el encuentro desarrollado en Buenos Aires.