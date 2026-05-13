“Es una situación muy traumática”, dijo abogado de las víctimas de accidente en Federación

El abogado Ernesto Rubén Figun, representante legal de la familia de María del Rosario Fracalossi, la adolescente que resultó gravemente herida en el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta 44 en el acceso a Federación, afirmó a Elonce que los vehículos involucrados “venían corriendo picadas” y cuestionó la conducción de quienes participaron del hecho.

La joven, que este miércoles cumple 15 años, sufrió lesiones gravísimas y la amputación de una de sus piernas luego de ser embestida junto a su madre cuando ambas se encontraban detenidas en motocicleta a la vera de la ruta.

Declaraciones del abogado de las víctimas de accidente en Federación

El letrado describió el duro momento que atraviesa la familia. “La verdad que es una situación muy traumática, muy desesperante. Gracias a Dios no perdieron la vida porque es un desastre lo que ha sucedido, lo que han hecho estas personas irresponsables en la conducción vehicular”, expresó.

Vale recordar que el accidente ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 21.30, cuando madre e hija aguardaban para incorporarse a la Ruta 44, en inmediaciones del barrio San Cayetano.

Investigación y testimonios

El abogado aclaró que aún no accedió formalmente al expediente judicial, aunque indicó que tomó conocimiento de detalles a través de testimonios y videos difundidos tras el siniestro.

“Todo es recabado sobre informes de ocasionales testigos del lugar y algunos videos que se están divulgando”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que un testigo afirmó que los vehículos “venían corriendo picadas. Ocasionalmente iban en la misma dirección, Sur a Norte, ingresando a Federación y ahí las colisiona”.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los vehículos involucrados son un Volkswagen Bora, conducido por un funcionario policial, y una camioneta Chevrolet manejada por un joven de 20 años. Además, mencionó que podría existir un tercer vehículo relacionado con el episodio.

Pedido para apartar a la Policía

Figun adelantó además que solicitarán el apartamiento de la Policía de Entre Ríos de la investigación si se confirma la participación de un efectivo policial en el hecho.

“Vamos a pedir que se aparte la institución policial de la instrucción y que sea otra fuerza de seguridad la que intervenga”, afirmó.

Consultado sobre las posibles consecuencias penales, el abogado sostuvo que se trata de un caso de “lesiones gravísimas” y aseguró que impulsarán penas severas contra quienes resulten responsables.

“Estamos hablando de penas muy altas, muy severas, que en este caso con el juicio propiamente dicho se van a solicitar”, remarcó para dar cuenta que podrían caber más de 10 años a los responsables.

El estado de salud de la adolescente

Respecto de la evolución médica de María del Rosario, el letrado confirmó que permanece internada en terapia intensiva y recibe asistencia psicológica.

“Hoy es un día muy triste para toda la familia y la sociedad de Federación porque hoy está cumpliendo 15 años”, expresó.

En cuanto a la madre de la adolescente, indicó que también debió ser sometida a una intervención quirúrgica en Chajarí, aunque se encuentra estable. Elonce.com