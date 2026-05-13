 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Con más exigencias

Implementarán una matrícula obligatoria para evaluadores de licencias de motos

La ANSV anunció capacitaciones obligatorias para instructores y evaluadores de motociclistas. Buscan unificar criterios y reducir la alta siniestralidad vial en el país.

13 de Mayo de 2026
Implementarán matrícula obligatoria para evaluadores de licencias de motos
Implementarán matrícula obligatoria para evaluadores de licencias de motos

La ANSV anunció capacitaciones obligatorias para instructores y evaluadores de motociclistas. Buscan unificar criterios y reducir la alta siniestralidad vial en el país.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un sistema de capacitación y matriculación para instructores y evaluadores de licencias de conducir de motos.

 

La medida busca profesionalizar y unificar los criterios de formación y evaluación de motociclistas en todo el país, en un contexto marcado por el fuerte crecimiento del uso de motos, que aumentó más de un 70% en los últimos años, y su alta participación en la siniestralidad vial.

 

Según datos oficiales de la ANSV de 2025, los usuarios de motos representaron el 46% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina.

 

En regiones como el NOA y el NEA, 6 de cada 10 personas fallecidas en el tránsito viajaban en este tipo de vehículos.Actualmente no existe una formación obligatoria y específica para quienes capacitan o toman exámenes a motociclistas en los Centros Emisores de Licencias de Conducir, lo que genera diferencias en los criterios de evaluación entre jurisdicciones.

Es decir, hoy los aspirantes a la licencia de moto son evaluados por agentes sin formación específica ni credencial que lo respalde.

 

Frente a esta situación, la ANSV desarrolló un sistema de formación con contenidos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y criterios estandarizados de evaluación. La capacitación tendrá una duración de 14 horas, con una instancia online y otra presencial en pista.

 

Quienes aprueben ambas etapas obtendrán una matrícula nacional con vigencia de dos años, que quedará integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), y permitirá registrar y dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas.

 

Esta matrícula será condición excluyente para quienes desempeñan funciones como instructores y/o evaluadores en conducción de motos en los Centros Emisores de Licencias del país.

 

El programa comenzará en Tucumán como parte de una primera etapa enfocada en el NOA y el NEA, las regiones con mayor mortalidad de motociclistas del país, y luego se extenderá al resto del territorio nacional.

Temas:

Motos licencias formadores ANSV
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso