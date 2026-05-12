Identificaron 17 desaparecidos de la dictadura en el centro clandestino “La Perla”

Desaparecidos en La Perla. El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba confirmó este martes la identidad de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, cuyos restos fueron recuperados en la zona de Loma del Torito, en inmediaciones del ex centro clandestino de detención La Perla. El anuncio fue realizado en un acto oficial encabezado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.

La identificación de los restos se logró a partir de excavaciones iniciadas en 2025, en un trabajo conjunto entre el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Se trata del segundo grupo de exdetenidos cuyos nombres pudieron ser confirmados en el marco de este proceso de investigación judicial.

Durante la presentación, Narvaja explicó que el procedimiento de notificación a las familias se realiza de manera estrictamente reservada antes de cualquier difusión pública. “Salimos corriendo a comunicar las notificaciones y fuimos uno por uno a las casas de los familiares”, expresó el magistrado al describir el protocolo utilizado.

Un proceso de verdad y memoria

El juzgado difundió los nombres de 16 de las 17 víctimas identificadas, ya que una de las familias solicitó mantener en reserva la identidad de su ser querido. El listado incluye a personas desaparecidas que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Argentina.

Entre los nombres confirmados se encuentran Gilbestor Néstor Lellin D’Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Felipe, Luis Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspei.

Identidades restituidas tras décadas de búsqueda

Las excavaciones en Loma del Torito forman parte de una investigación más amplia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales sitios de represión ilegal durante el terrorismo de Estado en Argentina.

Desde el Poder Judicial destacaron que este tipo de avances representan un paso clave en los procesos de memoria, verdad y justicia, al permitir la identificación de víctimas y el contacto con sus familias tras décadas de incertidumbre.