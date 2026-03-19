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Ya son 11 los cuerpos identificados en el ex centro clandestino La Perla: de quiénes se tratan

La Justicia Federal de Córdoba identificó a 11 de los 12 restos hallados en el ex centro clandestino La Perla. La noticia fue recibida con emociones encontradas por los familiares.

19 de Marzo de 2026
Continúan identificando varios cuerpos.
Continúan identificando varios cuerpos. Foto: Archivo Elonce.

La Justicia Federal de Córdoba identificó a 11 de los 12 restos hallados en el ex centro clandestino La Perla. La noticia fue recibida con emociones encontradas por los familiares.

La Justicia Federal de Córdoba ha confirmado la identificación de 11 de los 12 cuerpos hallados en el ex centro clandestino de detención La Perla, situado en la provincia de Córdoba. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en los Tribunales Federales, bajo la dirección del Juzgado Federal N°3. Según se informó, uno de los familiares solicitó que el nombre de la 12ª víctima no fuera divulgado públicamente, solicitud que fue respetada por la Justicia.

 

Los restos óseos fueron encontrados en el sector conocido como "Loma del Torito", dentro del predio de La Perla, durante el proceso de investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La identificación de los restos es un paso crucial en la lucha por la justicia y la memoria histórica, que implica reconocer el destino de las personas detenidas y desaparecidas en este tristemente célebre centro clandestino de detención.

 

Emociones encontradas entre los familiares

 

La conferencia fue acompañada por familiares de las víctimas, quienes expresaron sentimientos encontrados entre el alivio de conocer la identidad de sus seres queridos y el dolor de reabrir viejas heridas. "Es cerrar una etapa", afirmaron varios de los testimonios ofrecidos. Para algunos familiares, la identificación de los cuerpos representa un paso hacia la justicia, mientras que para otros, la confirmación de la muerte de sus familiares sigue siendo una herida abierta.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Uno de los hijos de las víctimas recordó su infancia participando en marchas y pancartas, y destacó la importancia de finalmente conocer el destino de su padre. "Esto nos permite saber qué pasó realmente, aunque el dolor persiste", dijo en un emotivo relato durante la conferencia.

 

Los cuerpos identificados

 

A continuación se detallan los nombres de las víctimas identificadas hasta el momento:

Carlos Alberto Dambra Villares

José Nicolás Brizuela

Raúl Oscar Ceballos Cantón

Alejandro Jorge Monyó López

Ramiro Sergio Bustillo Rubio

Adriana y Cecilia María Carranza Gamberale

Oscar Omar Reyes

Eduardo Valverde

Sergio Julio Tissera Pizzi

Elsa Mónica O'Kelly Pardo

Temas:

cuerpos identificados La Perla
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