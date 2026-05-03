La Justicia rosarina ordenó vacunar a un bebé por nacer pese a la negativa de sus padres

El equipo sanitario advirtió sobre los riesgos graves para la salud del recién nacido

Un fallo de la Justicia de Rosario ordenó la aplicación obligatoria del esquema de vacunación a un bebé por nacer, pese a la negativa de sus padres, quienes rechazaban la inmunización por “creencias personales”.

La decisión judicial se dio en el marco de una acción de protección impulsada por una institución de salud, luego de reiteradas negativas de los progenitores a autorizar vacunas esenciales al momento del nacimiento, como la Hepatitis B y la tuberculosis (BCG).

La postura de los padres y de la Justicia

Según se detalló, los padres incluso firmaron documentos oficiales manifestando su rechazo, sin presentar contraindicación médica. Frente a esto, el equipo

sanitario advirtió sobre los riesgos graves para la salud del recién nacido, incluyendo infecciones crónicas, cirrosis, cáncer hepático y formas severas de tuberculosis.

En su resolución, el tribunal hizo hincapié en el principio del interés superior del niño, establecido en la legislación nacional y en tratados internacionales, señalando que este debe prevalecer por sobre las decisiones de los adultos cuando está en juego la salud del menor.

Además, se recordó que la vacunación en Argentina es obligatoria según la Ley 27.491, que define a las vacunas como un bien social y habilita su aplicación incluso de manera compulsiva en casos de incumplimiento.

El fallo también subrayó que la negativa a vacunar no solo pone en riesgo al niño, sino que afecta a la comunidad al debilitar la inmunidad colectiva.

Por ello, la Justicia resolvió ordenar a los padres cumplir con el calendario obligatorio, autorizar al centro de salud a aplicar las vacunas incluso sin consentimiento en caso de persistir la negativa, y disponer la intervención de organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para el seguimiento del caso.