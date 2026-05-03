Microluna Azul: el fenómeno astronómico que despedirá mayo

La Microluna Azul será el fenómeno astronómico destacado del 31 de mayo y podrá observarse desde Argentina a simple vista.
La Microluna Azul será el fenómeno astronómico protagonista del cierre de mayo y podrá observarse en todo el país durante la noche del 31. Se trata de un evento poco frecuente que combina dos características particulares del satélite natural de la Tierra y que no ocurre todos los años.
En términos científicos, una “Luna Azul” no implica un cambio de color, sino que se refiere a la segunda luna llena dentro de un mismo mes calendario. En este caso, ya hubo un plenilunio el 1º de mayo, por lo que el del día 31 recibe esta denominación especial.
A esto se suma la condición de “microluna”, que ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra, conocido como apogeo, lo que modifica su apariencia desde nuestro planeta.
Por qué será un evento poco frecuente
La Microluna Azul combina dos fenómenos que, por separado, son relativamente habituales, pero cuya coincidencia es mucho menos común. Mientras que las lunas azules se registran cada dos o tres años, las microlunas suelen darse una vez por año.
Sin embargo, que ambos eventos ocurran simultáneamente es algo que sucede solo cada varios años, lo que convierte a este episodio en un atractivo especial para aficionados y observadores del cielo.
Durante esta jornada, la Luna estará a unos 406.126 kilómetros de la Tierra, lo que provocará que se vea ligeramente más pequeña y menos brillante que una luna llena tradicional.
Cómo se verá la Luna y qué esperar
Debido a su ubicación en el apogeo, la Microluna Azul será la más pequeña del año 2026. Su diámetro aparente será aproximadamente un 5,5% menor y su brillo se reducirá en torno a un 10,5%.
Aunque estas diferencias no siempre son perceptibles a simple vista para todos los observadores, sí aportan una apariencia más tenue y delicada en comparación con otras lunas llenas.
Para quienes deseen apreciar mejor los detalles de la superficie lunar, el uso de binoculares o telescopios puede ser una buena opción, ya que permitirá observar con mayor claridad los cráteres y relieves.
Cuándo y cómo observar el fenómeno
El fenómeno podrá disfrutarse desde todo el territorio argentino sin necesidad de equipamiento especial, siempre que las condiciones climáticas lo permitan y el cielo esté despejado, señaló Rosario 3.
El sábado 30 de mayo, la Luna comenzará a asomar cerca de las 19.15 por el horizonte este y alcanzará su punto más alto pasada la medianoche. En tanto, el domingo 31, el momento exacto del plenilunio será a las 5.44 de la madrugada.