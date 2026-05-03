Rige alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: podrían caer hasta 50 mm de lluvia

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos fue confirmada este domingo por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y abarca a un amplio sector de la provincia. El aviso rige para el inicio de la semana y advierte sobre fenómenos de variada intensidad que podrían incluir granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo al informe oficial, el mal tiempo comenzaría a desarrollarse durante la noche del martes, siendo Entre Ríos una de las provincias más comprometidas por el avance del sistema de inestabilidad. Solo los departamentos de Victoria y Gualeguay quedarían momentáneamente al margen de la zona de mayor riesgo.

El fenómeno se enmarca en un cambio de masa de aire que favorecerá el desarrollo de tormentas, con condiciones propicias para eventos meteorológicos intensos en cortos períodos de tiempo.

Qué dice el pronóstico del SMN

El SMN detalló que el área afectada por la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos podría registrar precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros. Además, no se descarta la caída de granizo en forma localizada.

El sector entrerriano se vería afectado. Foto: SMN.

Otro de los factores destacados es la actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h, lo que aumenta el nivel de precaución para la población.

Desde el organismo se recomienda evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.

Evolución del sistema y cambio de condiciones

El meteorólogo Leonardo de Benedictis, del portal Meteored, explicó que a partir del martes comenzará el ingreso de aire más templado y húmedo desde el norte del país, lo que generará un marcado desmejoramiento en la región.

Foto: Elonce.

Este proceso afectará especialmente al centro del Litoral, incluyendo el sur de Corrientes, el centro de Santa Fe y el norte de Entre Ríos, donde se esperan tormentas de distinta intensidad.

Para el miércoles, el escenario podría volverse aún más inestable con el inicio de un proceso de ciclogénesis en el centro del país, acompañado por vientos del este y nuevas áreas de lluvia y tormentas.