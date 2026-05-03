Torneo Apertura: River cae 1-0 con Atlético Tucumán en el Monumental

Con un tanto de Renzo Tesuri, River es sorprendido en su cancha y cae 1-0 con Atlético Tucumán en la última fecha del Torneo Apertura.
River Plate pierde con Atlético Tucumán por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura. El equipo de Chacho Coudet viene de ganar por la Copa Sudamericana y ahora juega en el Monumental ante un Decano eliminado.
Seguí las incidencias:
1’ST: River Plate casi lo empata con la primera que tocó Pereyra
Tras una gran jugada del juvenil, que enganchó y remató en la puerta del área, la pelota salió apenas desviada.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
45 minutos: Santiago Beltrán evitó el segundo de Atlético Tucumán
Tras una excelente contragolpe de Laméndola, el Loco Díaz definió frente al arquero de River Plate, que trepó de manera brillante.
38 minutos: por un blooper de Ingolotti casi convierte River
Tras una mala salida del arquero de Atlético Tucumán, Subiabre hizo un rodeo y le pegó por encima. La pelota se fue apenas desviada.
27 minutos: Pezzella también tuvo su chance
Luego del tiro de esquina y una desatención defensiva de Atlético Tucumán, el defensor se topó con la pelota y no pudo afirmarse para definir con el arco desguarnecido.
26 minutos: Ruberto tuvo el gol, pero lo tapó Ingolotti
Tras una jugada en velocidad de Colidio ante tres rivales, el juvenil de River Plate recibió dentro del área, enganchó y remató. Atento estuvo el arquero de Atlético Tucumán para desviar al córner.
18 minutos: ¡GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN!
Tras una excelente jugada por izquierda de Franco Nicola ante Pezzella, el delantero lanzó un centro al segundo palo para la aparición en soledad de Maximiliano Villa, quien pifió en su disparo y le dejó servida la pelota a Renzo Tesuri para convertir el primero.
¡PEGÓ EL DECANO! Franco Nicola pintó a Pezzella, tiró el centro y la pelota le llegó a Tesuri, que marcó el primero de Atlético Tucumán vs. River en el Monumental. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mk6YFX7uyt— SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026
14 minutos: milagro en el área de Atlético Tucumán
Un remate de Colidio dejó boyando la pelota a Maximiliano Meza de frente al arco, que le pegó de primera y volvió a ser bloquedo.
9 minutos: gol de Atlético Tucumán anulado por offside
Tras un disparo de Tesuri, el Loco Díaz la desvío en el camino, pero se encontraba en una posición indebida.
6 minutos: Fabricio Bustos tuvo el primero de River
Luego de una buena triangulación y de ensayar dos paredes, el lateral derecho del Millonario remató desde la puerta del área, desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Maximiliano Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Colidio.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Ezequiel Godoy, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz.