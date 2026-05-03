Franco Colapinto sube al séptimo puesto en el GP de Miami de Fórmula 1

Franco Colapinto avanzó al séptimo puesto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 luego de una sanción aplicada por los comisarios deportivos a Charles Leclerc (Ferrari), lo que le permitió al argentino conseguir su mejor resultado final en la Máxima hasta el momento. El cambio en la clasificación se dio tras la revisión de una maniobra en la última vuelta de la competencia.

El hecho ocurrió en el cierre de la carrera disputada en el Miami International Autodrome, cuando Leclerc fue investigado por “abandonar la pista en varias ocasiones sin una razón justificable”. Según el informe oficial, el piloto monegasco perdió el control tras un trompo y un toque con el muro mientras disputaba posiciones con Oscar Piastri, lo que generó daños en su monoplaza.

Esta situación derivó en la intervención de los comisarios, quienes determinaron una sanción que modificó el resultado final de la carrera y tuvo impacto directo en la posición del piloto argentino.

La sanción que cambió la clasificación final

Leclerc recibió inicialmente una penalización de tipo drive-through, pero al no poder cumplirla durante la competencia, los comisarios deportivos le añadieron 20 segundos a su tiempo final. Esto provocó su caída del sexto al octavo puesto en la clasificación definitiva.

Foto: Instagram oficial de la Fórmula 1.

Con esta modificación, tanto Lewis Hamilton como Franco Colapinto ascendieron una posición en el resultado final del Gran Premio de Miami. El argentino pasó del octavo al séptimo lugar, firmando así su mejor actuación en la Fórmula 1.

Este resultado supera su anterior mejor desempeño, que había sido un octavo puesto en Azerbaiyán 2024 cuando competía con Williams, marcando un nuevo hito en su trayectoria dentro de la categoría.

Balance positivo para Colapinto y Alpine

El avance de Colapinto no solo representa un logro personal, sino también un impulso para el equipo Alpine, que sumó puntos importantes en el campeonato. El argentino obtuvo seis unidades en Miami, que se suman al punto conseguido en China, alcanzando un total de siete en la temporada.

Por su parte, la escudería francesa llegó a 23 puntos en el Campeonato Mundial de Constructores, ubicándose en el quinto puesto y ampliando la ventaja sobre Haas, su principal perseguidor inmediato.

Foto: Instagram oficial de la Fórmula 1.

Desde Alpine celebraron el resultado en redes sociales con un mensaje destacado, acompañado por una imagen del piloto señalando el número siete, en referencia a su nueva posición final en la carrera.

La emoción del piloto argentino

Tras la competencia, Colapinto también expresó su alegría por el resultado y por la semana vivida en Miami. El piloto destacó la importancia del rendimiento y el acompañamiento recibido durante el fin de semana, detalló Infobae.

“¡De las mejores semanas de mi vida! Gracias por acompañarme Lionel Messi. Sos mi ídolo. P7. ¡Vamos! ¡Gran finde!”, publicó el piloto pilarense, en un mensaje cargado de emoción tras su destacada actuación.