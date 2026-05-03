Patronato venció 2-1 a Nueva Chicago y lleva cuatro partidos sin caídas en la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Con tantos de Maximiliano Rueda y de Hernán Rivero, Patronato venció 2-1 a Nueva Chicago este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
En el marco de una nueva fecha de la Primera Nacional, Patronato fue el justo vencedor y se llevó los tres puntos en el estadio Presbítero Bartolomé Grella tras imponerse 2-1 este domingo por la tarde. Se pudo seguir en vivo en La Cadena Entrerriana del Gol, en Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
Maximiliano Rueda abrió el marcador con una volea excepcional y pocos minutos después llegó la amplitud con un tanto de Hernán Rivero. El descuento fue de Ambrogio para la visita.
Con este resultado, ya son cuatro los encuentros sin perder para el elenco de Paraná. Llegó a 13 puntos y quedó a una unidad de meterse en puestos del Reducido en la Zona B de la Primera Nacional.
En el próximo juego tendrá un partido clave contra San Martín de San Juan, elenco que hoy está por fuera de los primeros ocho. Jugará en condición de visitante la próxima semana, en el marco de la fecha 13.
Lo mejor del partido
Primera aproximación de Patronato al área de Nueva Chicago. Una buena pared entre Salas y Rueda por la banda derecha terminó en un centro peligroso que rechazó la defensa rival y Bravo, con un remate arriba del travesaño, terminó la acción.
Respondió Chicago con una gran acción por derecha, donde el lateral Palazzo quedó sin marca y remató al arco, aunque sin fuerza. Sin embargo, Alan Sosa la atrapó sin problemas.
Partido sumamente parejo y con mucha presión de ambos lados. Recién Patronato casi marca el primero tras un tiro de esquina, donde un defensor logró despejar a tiempo antes de que otro futbolista del elenco de Paraná marque.
Soldano estuvo cerca de anotar el primer tanto del partido. Entre Dylan Gissi y el arquero salvaron a Chicago del primer tanto de la tarde.
A los 12 minutos, otro contragolpe de Patronato que por muy poco no termina en gol. Un pase al medio para uno de los delanteros no llegó a destino por el rechazo de un defensor. Está al caer el primer tanto.
A los 16 minutos, llegó con fuerza Nueva Chicago y casi metió el primer tanto del partido. Afortunadamente, en el arco Sosa respondió con solvencia y evitó el gol.
En el contragolpe tras un tiro de esquina, Petrecca fue amonestado en la visita tras cortar la ofensiva del Rojinegro. Es el segundo en la visita tras Palazzo. En el local, solo fue sancionado con amarilla Cortés.
Ocampo se perdió el primer tanto a los 18 minutos tras un gran contraataque a puro toque de Chicago. Por suerte, el remate se fue desviado.
Nuevamente Chicago estuvo cerca del gol y por el mismo sector. Ocampo no pudo llegar a rematar con fuerza y la pelota quedó en manos de Sosa.
A los 30 minutos, se impuso Franco Meritello en el área, pero no pudo direccionar bien su remate de cabeza y terminó yéndose afuera el balón.
Llegó la primera emoción de Patronato. Desde un tiro de esquina, llegó el rechazo de la defensa, que quedó en los pies de Maxi Rueda. El lateral derecho sacó un remate inatajable para poner el 1-0 en 35 minutos.
A los 41 minutos, llegó la segunda alegría de Patronato. Rueda volvió a pegar desde afuera del área, el remate dio en el travesaño, el rebote fue a la cabeza de Soldano, que asistió a Hernán Rivero. Patronato le gana bien 2-0 a Nueva Chicago.
Casi llegó el tercero del Rojinegro. Presionó Patronato, recuperó la pelota y Rivero iba a patear, pero se quedó sin espacio. Terminó la primera mitad con una victoria cómoda por 2 a 0.
En los primeros segundos del partido, casi anota su doblete Rivero. Valentín Pereyra se escapó por izquierda y tiró un gran centro para el delantero, que falló por escasos centímetros.
Ocampo volvió a fallar una chance clarísima de descontar para Chicago. En el área chica, su disparo se elevó por encima del travesaño.
La respuesta llegó con la presión de Rivero y un centro atrás a los pies de Cortés, cuyo remate salió con poca potencia y a las manos del arquero visitante. Sigue 2-0 en cuatro minutos del complemento.
Dura falta sobre Valentín Pereyra de parte de un jugador de Nueva Chicago. El árbitro, insólitamente, cobró a favor de la visita. El jugador del elenco de Paraná está muy dolorido.
Luego de varios minutos sin llegadas de riesgo, llegó el descuento de Chicago. Un mal rechazo de Patronato permitió un centro preciso de Ocampo a la cabeza de Ambrogio, que dejó sin respuestas a Sosa.
Al minuto, Soldano tuvo la chance del tercero y falló en la definición por escasos centímetros.
Joaquín Barolín, que ingresó en el complemento, tuvo la chance de meter el tercer tanto con una volea, pero Masuero lo impidió con una gran atajada. En la jugada siguiente, Soldano ensayó una chilena y el arquero estaba en el lugar indicado para atrapar la pelota.
Dylan Gissi, exjugador de Patronato, fue expulsado ya en tiempo de descuento y dejó con uno menos al elenco visitante.
Formaciones confirmadas
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Santiago Piccioni; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.
Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Facundo Paz, Guillermo Ferracuti; Rodrigo Ramírez, Emiliano Méndez, Tiago Ocampo, Lucas Ambrogio; Nazareno Petrecca y Sebastián Cocimano.