Por razones climáticas adelantaron el horario del Gran Premio de Miami este domingo

La medida fue consensuada entre la FIA, la Fórmula 1 y los promotores del evento

La Fórmula 1 anunció un cambio de último momento en el cronograma del Gran Premio de Miami. La carrera, originalmente prevista para más tarde, se disputará finalmente a las 14:00 (hora de Argentina) este domingo, tras una decisión tomada por la FIA.

El ajuste responde al pronóstico meteorológico adverso que anticipa lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en la ciudad de Miami, lo que podría afectar tanto el desarrollo de la competencia como la seguridad de pilotos y espectadores.

Según explicaron desde la organización, la medida fue consensuada entre la FIA, la Fórmula 1 y los promotores del evento, en línea con la normativa local que obliga a suspender actividades al aire libre ante riesgo de descargas eléctricas.

En lo deportivo, la grilla de partida estará encabezada por Andrea Kimi Antonelli, quien logró la pole position. Detrás se ubican Max Verstappen y Charles Leclerc, mientras que Franco Colapinto largará desde la octava posición.

El piloto argentino volvió a destacarse durante la clasificación, superando a su compañero de equipo y consolidando una actuación sólida en un fin de semana exigente.

Colapinto largará octavo

Franco Colapinto largará desde el 8° lugar en el GP de Miami de la Fórmula 1 luego de completar una destacada actuación en la clasificación de este sábado, consolidando su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo. El piloto argentino de 22 años logró meterse en la Q3 y aseguró su lugar en la cuarta fila de partida.

El mejor tiempo de la jornada quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con la pole position tras marcar un registro de 1:27.798. Detrás del joven italiano se ubicaron Max Verstappen y Charles Leclerc, completando los primeros tres lugares de salida para la carrera principal.

Por su parte, Colapinto volvió a demostrar regularidad y competitividad, repitiendo el nivel exhibido durante el viernes. Su tiempo de 1:28.762 le permitió ubicarse octavo, quedando a menos de un segundo de la pole y confirmando su buen momento en la categoría.