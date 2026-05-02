Delivery resultó herido tras chocar contra un auto en Avenida Zanni

El accidente ocurrió frente a Parque Gazzano y un joven de 31 años resultó herido

Un motociclista de 31 años, identificado como A.N, resultó lesionado tras chocar contra un auto Ford Falcon en Avenida Zanni, frente a Parque Gazzano. Según supo Elonce, el accidente ocurrió minutos antes de las 19:00 cuando una familia a bordo del auto salía de una vivienda que está en un nivel más bajo respecto a la calle.

En ese momento, una larga fila de autos se habría detenido para otorgarle el paso al Ford Falcon, que debía subir a Avenida Zanni hacia el Norte. Sin embargo, la moto Yamaha 150cc., que circulaba en sentido Sur-Norte, habría sobrepasado a los demás vehículos y chocó contra el Falcon.

Producto de la colisión, el conductor del rodado menor derrapó y cruzó al carril contrario. Elonce supo que el joven motociclista se dirigía a entregar un pedido, ya que trabaja como delivery en una reconocida marca de entrega de pedidos.

A raíz del impacto, el joven tuvo una lesión en su pierna derecha, en tanto que la moto quedó con visibles daños materiales. Por su parte, el auto tuvo una abolladura en el guardabarros frontal.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Tercera y de la División Criminalística.