Se produjo un incendio entre Strobel y Aldea Protestante: trabajan varias dotaciones de bomberos

El incendio entre Strobel y Aldea Protestante se desató en las últimas horas en un campo de la zona rural, generando preocupación entre vecinos y autoridades por la magnitud del fuego. Las llamas avanzan en un sector de vegetación seca, lo que favorece su propagación y dificulta las tareas de control.

Según la información preliminar, el incendio presenta un comportamiento inestable debido a la rotación constante del viento, que modifica de manera repentina la dirección del fuego. Esta situación obliga a los equipos de emergencia a redoblar esfuerzos y ajustar continuamente las estrategias para contener el avance, indicó NeoNet.

A esto se suma el estado del terreno, caracterizado por material altamente combustible, lo que acelera la expansión del incendio y aumenta el riesgo de que alcance zonas productivas o sectores cercanos a viviendas rurales.

Foto: Captura de video.

Trabajo de bomberos y medidas preventivas

En el lugar trabajan intensamente dotaciones de bomberos voluntarios, quienes despliegan un operativo para intentar contener el fuego y evitar su propagación hacia áreas más sensibles. Las tareas incluyen el uso de herramientas manuales y unidades móviles, en un contexto complejo por las condiciones meteorológicas.

Desde los equipos de emergencia se indicó que el principal objetivo es frenar el avance de las llamas en los puntos más críticos, especialmente aquellos cercanos a caminos rurales y posibles zonas habitadas. La coordinación entre los distintos cuerpos resulta clave para optimizar los recursos disponibles.

Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas por el incendio, aunque la situación continúa siendo monitoreada de cerca por las autoridades.