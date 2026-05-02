Aumenta el boleto de transporte urbano en Paraná tras el impacto del contexto económico: los valores

Se actualiza el boleto de transporte público tras más de nueve meses sin modificaciones. Se debe a que el esquema de costos del servicio se vio fuertemente impactado por el incremento de insumos clave. Se mantienen todos los beneficios. Las nuevas tarifas.
Luego de más de nueve meses sin variaciones en el cuadro tarifario, la Municipalidad autorizó una actualización en la tarifa del transporte público urbano de pasajeros.
La medida responde a la necesidad de sostener el funcionamiento del sistema en un contexto económico que ha registrado cambios sostenidos en sus principales variables.
Las nuevas tarifas entrarán en vigencia cuando impacten los cambios en la SUBE. Se mantienen todos los beneficios.
Impacto de la suba del combustible
Durante este período, el esquema de costos del servicio se vio fuertemente impactado por el incremento de insumos clave. Entre ellos, el combustible ocupa un lugar central: entre julio de 2025 y abril de 2026, el precio del combustible acumuló un aumento cercano al 54%, reflejando una suba sostenida a lo largo de los últimos meses y consolidando una presión directa sobre los costos operativos del sistema.
En este escenario, el congelamiento tarifario sostenido desde hace más de nueve meses implicó un esfuerzo por parte del Estado municipal para amortiguar el impacto en los usuarios, absorbiendo parte de los incrementos a través de distintas herramientas.
Sin embargo, la evolución de los costos operativos —combustible, mantenimiento, salarios y repuestos— hizo necesario avanzar en una adecuación del boleto que permita garantizar la continuidad y calidad del servicio.
Nuevo cuadro tarifario
En este marco, el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano en Paraná, que fue aprobado el 2 de mayo de 2026 y entrará en vigencia a partir el impacto en el sistema SUBE, quedará conformado de la siguiente manera:
- el boleto general tendrá un valor de $1.720;
- el boleto primario $172;
- el secundario $430;
- el terciario y universitario $516;
- el boleto obrero $1.118;
- el boleto para jubilados $774;
- la franja horaria $1.376;
- el boleto combinado $1.720; y,
- el boleto nocturno $2.236.
En términos comparativos, la actualización ubica al boleto de transporte urbano de Paraná en niveles similares a los vigentes en ciudades de referencia como Córdoba y Rosario, donde los valores del pasaje también han experimentado incrementos recientes en línea con la evolución de los costos del sistema.
De este modo, Paraná se mantiene dentro de parámetros tarifarios acordes a los de otros grandes centros urbanos del país, evitando desfasajes significativos y garantizando condiciones de sostenibilidad comparables para la prestación del servicio.
Desde el Municipio se destacó que la decisión busca preservar un equilibrio entre la accesibilidad del servicio para los vecinos y la sostenibilidad del sistema de transporte, considerado un servicio esencial para la vida cotidiana de la ciudad. Asimismo, se continuará trabajando en políticas que promuevan el uso del transporte público y mejoren su eficiencia, frecuencia y cobertura territorial.