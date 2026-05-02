El Club Tilcara llevó adelante su tradicional gran paella con más de 2.500 porciones

El Club Tilcara concretó este sábado su tradicional gran paella, luego de haber sido suspendida en Semana Santa por las condiciones climáticas. La actividad se desarrolló en la zona del Patito Sirirí y mantuvo su objetivo principal de recaudar fondos para la institución.

Desde la organización indicaron que la gran paella tuvo una importante preventa, con la mayoría de las porciones comprometidas antes del inicio de la jornada. En total, se planificaron alrededor de 2.500 porciones, distribuidas en distintas tandas a lo largo del día.

Preparación y trabajo previo

La elaboración comenzó desde temprano, con un trabajo coordinado entre integrantes del club, que incluyó la preparación anticipada de los ingredientes. Según explicó Hernán Torres, encargado de la paella, el equipo lleva más de una década realizando esta actividad y ajustando detalles en cada edición.

“Esto lo venimos haciendo hace 12 años y vamos corrigiendo algunas cuestiones con el tiempo”, señaló, al tiempo que describió el proceso de cocción. “Primero van el pollo y las verduras, después el calamar y, por último, el arroz, que lleva unos 20 o 25 minutos”, detalló.

Adrián Toplikar y Hernán Torres.

Organización y logística

El armado de la paella requiere una planificación precisa, especialmente por el volumen de producción. Torres remarcó que gran parte del trabajo se realiza el día previo, lo que permite optimizar los tiempos durante la jornada.

“Todo esto está preparado desde ayer, ya venimos con todo listo para cocinar”, indicó. Además, destacó la importancia de una coordinación centralizada: “Tiene que haber alguien que dirija, porque si cada uno hace lo que quiere no funciona”.

Un evento con destino institucional

El presidente del club, Adrián Toplikar, subrayó que la actividad tiene un objetivo claro vinculado al crecimiento de la institución. “La intención siempre es recaudar fondos para el club”, afirmó durante la jornada.

En ese sentido, explicó que lo recaudado será destinado a distintas obras de infraestructura. Entre ellas, mencionó la iluminación de las canchas 3 y 4, además de la continuidad de los vestuarios para el hockey femenino, que ya se encuentran en proceso.

Modalidad de entrega

Desde la organización indicaron que, además de la preventa, se dispusieron porciones para quienes se acercaron al lugar durante el día. La entrega se realizó en envases termosellados, con el objetivo de garantizar que el producto llegue en buenas condiciones.

“Se entrega para llevar, tanto para quienes vienen en vehículo como para los que se acercan a pie”, explicó Toplikar. De esta manera, la gran paella volvió a realizarse tras su postergación, con una logística enfocada en la producción y en el acompañamiento a las necesidades del club.